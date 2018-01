Nuovi lavori di manutenzione per l'Anas: viabilità modificata sulla statale Alemagna

TREVISO Anas comunica che sulla strada statale 51 “di Alemagna”, tra l’8 e il 20 gennaio 2018, saranno presenti alcune limitazioni al traffico (nella fascia oraria notturna 21:00/6:00), per lavori di manutenzione sugli impianti della galleria “Termine”, in provincia di Belluno.

Il traffico verrà deviato tra gli svincoli di Termine di Cadore (km 53,300) e Ospitale di Cadore (km 56,000) lungo il vecchio tracciato della strada statale 51 costituito dalla strada NSA 215. Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it<http://www.stradeanas.it/> oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde, gratuito, 800 841 148.