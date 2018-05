Centri estivi a Monastier: bambini e nonni insieme per l'estate

MONASTIER Sono aperte le iscrizioni ai centri estivi organizzati dall’associazione Germogli che si terranno presso il Centro servizi Villa delle Magnolie di Monastier da metà giugno fino ad agosto.

Anche quest'anno i bambini di età compresa tra i 6 e 11 anni, delle scuole primarie, potranno partecipare a una moltitudine di attività alcune delle quali realizzate in compagnia degli anziani ospitati a Villa delle Magnolie. Un’esperienza unica nel suo genere. Bimbi e nonni avranno infatti modo di condividere alcune attività insieme come dipingere, fare gli attori nei corsi di teatro e giocare insieme. Per i bambini un modo di interfacciarsi con quelli che potrebbero essere i loro nonni in un ambiente che ricorda molto quello familiare seguiti costantemente da animatori tutti laureati e con esperienza specifica nel settore. Moltissime le attività previste: giochi, laboratori creativi, giochi con la lingua dei segni, laboratorio di scrittura, lettura, officina delle scienze, orto, corso di fotografia, laboratorio di uncinetto, piscina e giochi con l'acqua, il corso di inglese, quattro appuntamenti con la lingua spagnola, cineforum e poi uscite nel territorio e naturalmente l'assistenza per fare i “compiti per le vacanze” che sono stati forniti dagli insegnanti durante l'anno scolastico.

Il Centro Estivo “Giochi senza frontiere” nasce dalla volontà dell'Associazione Germogli di offrire al territorio un'opportunità estiva dove bambini dai 6 agli 11 anni possono sentirsi protagonisti. L'obiettivo principale è quello di offrire ai partecipanti una esperienza piacevole e fantasiosa attraverso attività educative e formative e ricreative sul tema del gioco. L’unicità della proposta sta nel rendere il Centro Estivo un luogo dove non solo ci si diverte e si impiega il tempo estivo ma un luogo dove i bambini possono conoscersi, e conoscere, immersi in un ambiente all’aria aperta, ricco di stimoli, valori e condivisioni tra coetanei e tra i nonni anziani della Residenza di Villa delle Magnolie. Tutte le proposte e tutte le attività verranno ideate e eseguite da un personale qualificato in possesso di titolo di laurea. I centri estivi inizieranno lunedì 18 giugno 2018 e si concluderanno il 3 agosto. Ci sarà la possibilità di partecipare a tempo pieno dalle 7:30 del mattino fino alle 16:00 ma anche a tempo parziale dalle 7:30 alle 12:15. Per informazioni ci si può rivolgere al numero 0422 89 64 89 dalle 12:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì o mandando una mail a qualitàriabilitativa@villamagnolie.it. Per tutti i genitori inoltre la possibilità di valutare eventuali modifiche degli orari.