"Gli artigiani saranno ancora protagonisti del futuro?" Se ne parla sabato a Ponzano

PONZANO VENETO Il Gruppo anziani e pensionati della Confartigianato trevigiana ha annunciato la data del suo convegno annuale che si svolgerà sabato 28 aprile a partire dalle dieci del mattino presso il centro congressi dell'hotel Relais Monaco Via Postumia 63 a Ponzano Veneto.

I lavori saranno inaugurati da Fiorenzo Pastro, presidente provinciale e regionale del gruppo che nella provincia di Treviso conta oltre 7.500 soci, a seguire Carmelo Rigobello, Coordinatore Nazionale Osservatorio Sanità, relazionerà sui dati provinciali dei servizi sanitari, e lo scrittore Giorgio Bido presenterà il suo libro "La Parabola del Veneto". Le conclusioni saranno a cura di Gianpaolo Palazzi, Presidente Nazionale Anap. A margine dell’appuntamento 29 artigiani saranno insigniti dal presidente Palazzi e Antinesca De Pol, coordinatrice nazionale Albo unitamente al primo cittadino del Comune di appartenenza, del tiolo di Maestri d’opera ed Esperienza. Encomio che viene assegnato a quanti hanno svolto per almeno 25 anni la propria attività nel settore di competenza, dimostrando perizia, passione, impegno e correttezza professionale.

“Il nostro momento di confronto e di discussione - afferma il presidente Pastro - vuole essere un’occasione per guardare con fiducia al futuro muovendo dal passato, senza nostalgia. Enfatizzando gli elementi positivi che ha generato senza negare le criticità.” “Inoltre sarà l’occasione per presentare “Lo sportello di ascolto attivo AA ANAP” – continua Pastro - ovvero un servizio che si propone di aiutare la terza età in merito ai problemi individuali e familiari connessi ai rischi di emarginazione e di perdita di identità, in una prospettiva di valorizzazione della persona e di inclusione sociale, monitorato scientificamente da docenti Universitari e gestito da IF - Informazione & Fiducia del Gruppo Cises. Un riferimento per quei soci che possono attraversare un periodo critico e che avvertono il bisogno di confrontarsi, nonché sentirsi accolti in uno spazio loro dedicato che ne garantisca la riservatezza e che ne valorizzi i vissuti, facilitando un maggiore benessere psicologico. La specifica ascolto attivo prevede che gli psicologi si pongano nei confronti dell’interlocutore in modo partecipato mettendo in campo comprensione ed empatia, e costruendo una relazione autentica a suo vantaggio.” “Si tratta di un servizio di assoluto valore – conclude il Presidente - che abbiamo sostenuto con grande determinazione perché capita molto spesso che a conclusione di una stagione della vita votata al lavoro ci si possa trovare a disagio a causa del cambio di passo, sino a sentirsi in alcune circostanze estranei a qualsiasi processo che non abbia a che fare con la produzione. Sensazioni di smarrimento che compromettono la stabilità e che devono essere elaborate per godersi un tempo da dedicare ai propri cari, ai propri interessi, a riscoprirsi”.