Dirigenti industriali: un incontro sulle novità del Contratto nazionale di lavoro

Sono diverse le novità introdotte dal Ccnl per i dirigenti del settore industriale, rinnovato lo scorso 30 luglio e valido per il periodo 2019-2013. Per questo motivo Federmanager Treviso e Belluno, associazione che conta 1200 dirigenti industriali delle due province, in collaborazione con l’Area Relazioni Sindacali e Capitale Umano di Assindustria Venetocentro, ho organizzato per giovedì 24 ottobre, a partire dalle ore 17, un incontro informativo presso palazzo Giacomelli di Treviso, sede di Assindustria Venetocentro.

L’incontro informativo avrà come relatori Mario Cardoni, direttore generale Federmanager, Chiara Coppetta Calzavara, giudice del lavoro presso il Tribunale di Venezia e l’avvocato Francesco Furlan del Foro di Treviso. La prima parte dell’incontro verterà proprio sulle novità del CCNL Dirigenti Industria 2019-2023, mentre nella seconda parte, invece, sarà affrontato il tema del licenziamento nel rapporto di lavoro dirigenziale, con una panoramica sugli orientamenti giurisprudenziali, in costante evoluzione, ed un approfondimento su taluni profili complessi o critici. Nella stessa giornata si terrà un incontro sullo stesso tema anche presso la Sede di Assindustria Venetocentro a Padova, con inizio alle ore 11, sempre in collaborazione con Federmanager.