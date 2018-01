Torna “Viticoltura a San Pietro di Feletto”: poker di incontri per operatori del settore

SAN PIETRO DI FELETTO L’annuale ciclo di incontri “Viticoltura a San Pietro di Feletto Aspetti e Problematiche”, promosso e organizzato dall’Amministrazione comunale di San Pietro di Feletto e dedicato agli operatori del settore vitivinicolo e vinicolo, giunto alla 14ª edizione, si terrà quest’anno il 31 gennaio e il 7, 15 e 21 febbraio con inizio sempre alle ore 20 presso l’aula magna della scuola primaria di Rua di Feletto (via della Libertà).

Affronterà i diversi temi che hanno caratterizzato la scorsa annata viticola, come le problematiche dovute alle gelate tardive, lo stato dell’arte dei finanziamenti al settore primario, le attività per la viticoltura sostenibile dell’area Conegliano-Valdobbiadene con la presentazione di uno studio sulle colture biologiche. La prima serata, mercoledì 31 gennaio, è dedicata ai finanziamenti nel settore primario nella programmazione 2014-2020. Alberto Zannol, funzionario della Regione del Veneto, illustrerà i contenuti del PSR (Programma di Sviluppo rurale) con i bandi aperti a sostegno della sostenibilità delle aziende agricole e vitivinicole; i funzionari Avepa Pietro Salvadori e Arturo Pizzolon interverranno invece sul tema “Controlli e condizionalità: situazione generale e criticità”. L’incontro sarà introdotto dal sindaco Loris Dalto. Come nelle ultime edizioni, la serata conclusiva sarà dedicata alle attività annuali della Scuola Enologica di Conegliano e ospiterà anche un focus sugli inconvenienti in viticoltura dovuti dalla presenza della cimice asiatica che già da alcuni anni sta flagellando le colture. Tutte le serate sono a ingresso libero e gratuito, qui di seguito invece potete trovare il programma dettagliato degli appuntamenti:

Mercoledì 31 gennaio 2018 ore 20.00

I finanziamenti nel settore primario: stato dell’arte nella programmazione 2014-2020

PSR: i bandi aperti a sostegno della sostenibilità delle aziende agricole e vitivinicole. Alberto Zannol, Direzione Sezione competitività settore Agroalimentare Regione del Veneto

Controlli e condizionalità: situazione generale e criticità

Pietro Salvadori, AVEPA Direttore sportello unico agricolo di Treviso

Arturo Pizzolon, AVEPA Funzionario sportello unico agricolo di Treviso

Mercoledì 7 febbraio 2018 ore 20.00

Le gelate tardive e la loro origine: strategie per il loro contenimento

Gelate tardive – aspetti storici e meteo climatici

Luigi Mariani, Professore di Storia dell’agricoltura corso Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali Università degli studi di Milano

Aspetti fisici delle gelate tardive e loro effetti sulla vite

Andrea Pitacco, Professore di Viticoltura e di interazioni vegetazione-atmosfera Dipartimento DAFNAE Università degli studi di Padova

Strategie agronomiche nella salvaguardia e nel recupero della vite colpita da gelo

Giovanni Pascarella, consulente vitivinicolo Extenda vitis

Giovedì 15 febbraio 2018 ore 20.00

Stato dell’arte delle colture biologiche nella denominazione Conegliano Valdobbiadene: studio preliminare finalizzato alla costituzione di un bio-distretto

I numeri delle colture biologiche presenti nei Comuni del Prosecco Superiore DOCG

Fiorello Terzariol, Consulente Comune di Conegliano

I bio-distretti e la loro costituzione una realtà in continua espansione

Sandra Furlan e Giulietta De Biasi, Rete Nazionale bio-distretti

La realtà dei bio-distretti in Veneto: il caso dei bio-distretti Colli Euganei, Altopiano e Venezia

Carlo Favero, Direttore Consorzio Vini Venezia

Mercoledì 21 febbraio 2018 ore 20.00

La vite e la viticoltura: analisi e proposte a cura degli allievi della Scuola Enologica di Conegliano

Allievi ISISS G.B. Cerletti Scuola Enologica di Conegliano,

La cimice asiatica è un rischio per la viticoltura? Una sintesi dei primi risultati

Alberto Pozzebon, Ricercatore Dipartimento DAFNAE Università degli studi di Padova

Le novità nelle misure di sostegno al reddito in caso di avversità atmosferiche

Filippo Codato, Direttore CONDIFESA TV