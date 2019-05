Condutture di gas metano da sostituire: cantiere al via

Via Larga a Campigo è oggetto in queste settimane dell’intervento di sostituzione delle condutture della rete del gas metano. Un intervento compreso tra la rotonda dell'intersezione fra via Larga e via Lovara e per un chilometro sino al passaggio a livello della ferrovia.

L’amministrazione comunale di Castelfranco, a conclusione dell’intervento, darà il via ai lavori di sostituzione della rete dell'acquedotto, attualmente in cemento amianto con tubi in acciaio. I lavori saranno estesi da via Gramegne all'intersezione della prevista variante stradale per il sottopasso di Via Larga. Non solo. Visto il cantiere in essere verrà realizzata l’attesa pista ciclabile che metterà in sicurezza il transito di pedoni e ciclisti che vogliono sposarsi da e per la frazione castellana. Il costo dell’intervento sarà di 850mila euro con il primo stralcio subito eseguibile per 600mila euro oltre ai lavori di intervento sulle reti gas ed acquedotto.