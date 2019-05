Domenica nel segno del benessere: a Castelfranco c'è la "10000 Passi"

Tre percorsi da: 3, 7 o 12 chilometri, con le scarpette ginniche, con ruote o rotelle poco importa. L’importante domenica prossima, 26 maggio è essere puntuali al via alle ore 9.00 in piazza Giorgione per l’edizione 2019 di 10.000 passi del benessere, terza edizione dell’evento ludico-sportivo che propone, accanto alla marcia non competitiva, iniziative e messaggi sul tema della salute, del benessere e della socialità.

Venerdì mattina la presentazione dell’iniziativa alla presenza dei diversi Assessori comunali coinvolti con i loro referati nel progetto, dei volontari della Pro Loco da quest’anno co-organizzatori al fianco dell’Amministrazione comunale, delle ragazze “Lady Chef” e della Federazione Italiana Cuochi pronte a cimentarsi ai fornelli per offrire a tutti presenti il “piatto della Salute” a base di cous cous con verdure e legumi. Presenti anche numerosi rappresentanti delle diverse Associazioni coinvolte che permetteranno la migliore riuscita dell’evento che, tra le altre, offrirà l’opportunità di provare lo yoga della risata, la misurazione della glicemia, per i più piccoli il trucca-bimbi ed assistere a dimostrazioni di primo soccorso con lo staff della Croce Rossa, alle esibizioni sul palco allestito in piazza Giorgione della scuola “A qui se baila” ed una performance musicale del gruppo “Taksim”, 12 allievi della Liceo Musicale Giorgione che proporranno sonorità orientali. La manifestazione trova coinvolti con il loro contributo, anche Enti, Istituzioni ed Agenzie varie presenti sul territorio, tutti uniti senza scopo di lucro, per il benessere della persona nell’obiettivo di “Educare a prevenire”.

Iscrizioni aperte sabato, nella sede della Pro Loco e domenica mattina dalle ore 8 direttamente nel gazebo allestito in piazza al costo di 3 euro. Il percorso si snoderà tra le vie della città per arrivare a passeggiare, e per chi vuole correre, in mezzo al verde lungo il Muson dei Sassi. Percorso di 3 chilometri. accessibile anche a carrozzine, passeggini e alle persone che presentano difficoltà nel movimento. Premi ai primi 10 gruppi con almeno 15 iscritti. Per tutti l’arrivo stessa Piazza dove ci sarà ad attendere i partecipanti un ampio programma di intrattenimento e divertimento per grandi e piccini fino alle prime ore del pomeriggio il tutto nel segno del benessere con parole d’ordine prevenire e sensibilizzare attraverso comportamenti salutari. A coronamento della manifestazione “10.000 Passi del benessere” si inserisce il progetto GRUPPI DI CAMMINO iniziato i primi di maggio e promosso insieme a Pro Loco, ai Medici di Base, all’Ulss ed altre Associazioni del Territorio legato al benessere, alla salute e prevenzione.