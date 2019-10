Film a soli 3 euro dopo lo shopping: l'idea del Multisala Corso

Ogni lunedì, i titolari di una fidelity card per lo shopping nei negozi del centro di Treviso, potranno fermarsi al Multisala Corso e vedere i film in programmazione al prezzo di soli 3 euro.

E' questa la nuova promozione del multisala di Corso del Popolo che ha preso il via lunedì 28 ottobre e andrà avanti fino al prossimo 30 giugno. Un'idea intelligente per godersi un film sul grande schermo dopo lo shopping o la spesa in uno dei negozi del centro che hanno deciso di aderire all'iniziativa. Dopo gli sconti per gli abbonati Mom quindi, il Multisala Corso continua regalare importanti sconti ai suoi spettatori proponendo i film del momento a un prezzo davvero speciale.