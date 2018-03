Un weekend di successo per il rugby nel 29° Torneo Città di Mogliano

MOGLIANO VENETO Una giornata davvero intensa per difficoltà climatiche ed emozioni ha visto concludersi anche la 29a Edizione del Torneo Città di Mogliano, riservato ai ragazzi Under 6-8-10 e 12. La manifestazione si è svolta in una giornata che ha visto un’alternanza di condizioni climatiche, con il brutto tempo che alla fine ha prevalso condizionando in parte la festa ed il regolare svolgimento delle fasi finali del Torneo. Mentre la categoria Under 6 ha disputato interamente le partite programmate, per le altre categorie, dopo aver giocato le fasi di qualificazione e di semifinale, è stato deciso di dare il via unicamente alle finali dal 1° al 4° posto. Fortunatamente nonostante questi contrattempi la giornata ha visto la presenza di un pubblico numeroso che ha seguito con emozione le prestazioni dei tantissimi ragazzini impegnati sui terreni dello Stadio “Maurizio Quaggia”. Per l’occasione la società Mogliano Rugby ha ricordato Francesco Del Todesco consegnando una targa ai genitori.

"Francesco era un caro amico, conosciuto nel mondo del rugby per la sua attività di giornalista e di procuratore. Ricordiamo Francesco per la sua grande generosità e per la forza da leone con la quale ha combattuto fino all’ultimo la malattia che lo ha colpito. Uniti dalla stessa passione, continuerà a vivere nei nostri cuori". È possibile continuare a donare per sostenere gli Amici del Trapianto di Fegato al conto corrente postale n. 56303381 oppure al codice IBAN IT23G076011100056303381.

Con l’annullamento delle finali dal 5° posto in poi, il Trofeo “Quaggia”, premio per la migliore Società partecipante, quest’anno non è stato assegnato. Per le singole categorie, invece, queste sono le squadre che si sono piazzate sui gradini più alti del podio:

Under 6

Paese 1°

Pasian di Prato 2°

Villorba 3°

Under 8

Parma 1°

Paese 2°

Mogliano 13°

Under 10

Petrarca 11°

Tarvisium 2°

Parma 3°

Under 12

Villorba 1°

Paese 2°

Petrarca 13°

