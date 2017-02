Volley Treviso: nuova sconfitta al tie break in trasferta: l'Arco Riva si impone 3-2

TREVISO Occasione sprecata o punto guadagnato? Ad Arco di Riva del Garda il Volley Treviso, ancora in formazione rimaneggiata, non riesce a portare a casa l'intera posta in palio mancando un po' di lucidità e determinazione nei momenti importanti dei set.

In regia ha esordito Antonio de Giovanni alzatore dell'under 18 e serie D che ha sostituito lo squalificato Alberini con una buona prova. Nel primo set equilibrio tra le due squadre con Gionchetti e Saibene per Treviso e Bressan per Arco in evidenza, equilibrio rotto dal Treviso con Fiscon e un ace di Gionchetti 16-21. Arco Raggiunge Treviso con Cro e va a chiudere con Bressan. Nel secondo prima Pilotto con un muro e poi Saibene allungano 7-12, vantaggio incolmabile per Arco con Fiscon e Pilotto vola e si porta sul uno pari. Nel terzo set è Arco ad andare in vantaggio 11-9. Zanatta aggancia Arco con un muro e un primo tempo, ma è sempre Cro a ridare fiato ad Arco 21-9. Due errori regalano il set ai padroni di casa. Nel quarto set dominio di Treviso che si porta sul 3-8 e 7-16, con due ace e un muro di Pilotto, De Giovanni si affida a Fiscon, un ace di Saibene e un errore avversario danno la parità alle due formazioni. Nel quinto una decisione discutibile innervosisce i giovani orogranata che sbagliano 3 attacchi di fila, al cambio campo è 8-5 per Arco, con un ace di Divan si porta sul 9-5 vantaggio consistente che permette ai padroni di casa a giocare gli ultimi punti in scioltezza e chiudere la partita con Divan.