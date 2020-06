Atletico Nervesa, primo colpo per puntare alla serie A: arriva Loris Di Guida

L'Atletico Nervesa nelle ultime ore ha annunciato il primo rinforzo, direttamente dalla serie A1, per la prossima stagione 2020/21, ovvero Loris di Guida. Il forte laterale, classe '96, può vantare nonostante la giovane età già molta esperienza in serie A e molte presenze anche in nazionale maggiore dopo essere stato un punto di riferimento della Nazionale U21. «Loris ha sposato il nostro progetto, rinunciando alla serie A che ha dimostrato di meritare in questi anni, siamo orgogliosi di averlo nella nostra rosa per la prossima stagione - fa sapere la dirigenza - Loris è poi solamente il primo colpo della campagna acquisti per la prossima stagione dopo le riconferme di Erick Bellomo, Imamovic, Leandrihno, Decrescenzo, Ayoub Kharbouch e Lirigzon Bytyci! In attesa di avere la certezza di poter disputare la prossima serie A2, questo è il primo rinforzo della già competitiva rosa dello scorso anno!».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.