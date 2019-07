Atletico Nervesa 2014: il nuovo acquisto è Alvise Tenderini

La società del presidente Enrico Furlan ha il piacere di annunciare, di aver formalizzato l'accordo per la prossima stagione sportiva con Alvise Tenderini, miglior marcatore under 21 in attività della nazionale italiana.

Alvise Tenderini, 23 anni protagonista della promozione in serie A2 con la Fenice VeneziaMestre dello scorso anno con 35 reti in 23 presenze vanta, seppur la giovane età: 2 rappr. Juniores 2014-2015; 2 campioni juniores 2014-2015; 1 supercoppa pescara 2017; 1 Coppa Italia under 2017; 1 coppa Italia Pescara 2017; 1 promozione in A2; 1 campioni Italiani under 21 2018/2019; 2 campioni regionali juniores 2014-2015; 5 campioni regionali under 21; 1 campioni C1 2015; 1 coppa Veneto juniores; 1 coppa Veneto under 21. In totale il giovane calciatore ha vinto ben 9 titoli nazionali e 10 titoli regionali. Già da 5 anni nel giro della nazionale U21 di cui è miglior marcatore in attività, vanta inoltre delle presenze nella nazionale italiana maggiore. Sicuramente un grande innesto che alzerà il tasso tecnico della squadra guidata da Mister Gigi Regondi e che avrà tutte le armi per disputare un campionato di vertice. Assicura il direttore sportivo Matteo Parolin: «Non lo so se il nostro mercato sia chiuso, valuteremo se ci saranno delle occasioni da cogliere per poter regalare al mister la rosa più competitiva possibile, inoltre ci tengo a ringraziare i Main sponsor F.L.F. , Giusti Wine e Full Service per la vicinanza e il sostegno anche per la prossima stagione sportiva 2019/20».

