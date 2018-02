La Nazionale italiana di basket arriva al Palaverde: biglietti in vendita da martedì

TREVISO Tornano in campo gli Azzurri. La Nazionale del CT Meo Sacchetti prosegue la marcia di avvicinamento al FIBA World Cup 2019, il Mondiale che si svolgerà in Cina. Dopo le due vittorie contro Romania e Croazia, l’Italia sfida i Paesi Bassi a Treviso il 23 febbraio alle ore 20.15.

La prevendita dei biglietti per il match aprirà ufficialmente, martedì 6 febbraio, sul circuito Vivaticket/Best Union (www.vivaticket.it). Si potranno acquistare i tagliandi anche presso la Palestra Sant’Antonino (vicolo Sant’Antonino B/2 a Treviso) nei giorni 19, 20, 21 e 22 febbraio dalle 15.00 alle 19.00. Già decisivo, il match contro gli olandesi è tutt’altro che scontato. La squadra di coach Van Helfteren ha sorpreso tutti battendo in casa la Croazia 68-61 prima di cedere in trasferta in Romania 75-68. Ciò ha reso il girone ancor più imprevedibile. Gli Azzurri saranno in raduno a Treviso dal 19 febbraio e dopo la partita contro i Paesi Bassi si trasferiranno in Romania per giocare contro i padroni di casa il 26 febbraio alle 18.00 ora italiana a Cluj-Napoca. Alla seconda fase accederanno le prime tre squadre del girone e l’Italia potrebbe qualificarsi con un turno di anticipo.