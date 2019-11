De' Longhi Treviso Basket: domenica al Palaverde c'è Pesaro

Settima giornata di Serie A per la De' Longhi Treviso Basket, che riceverà domenica alle 18.30 al Palaverde la Carpegna Pesaro. Dopo le prime 6 giornate, TVB a quota 4 punti, mentre Pesaro è ancora sul fondo della classifica a 0 punti. Nell'ultimo turno la De' Longhi ha perso a Trento (76-71), mentre la Carpegna ha perso in casa con Reggio Emilia (65-90).

Infermeria: ancora out per la De' Longhi Treviso il capitano Matteo Imbrò, che ha ripreso questa settimana ad allenarsi, nei dodici invece l'ala Davide Alviti.

Arbitri: Sahin, Perciavalle, Vita

Media: diretta video in streaming su Eurosport Player (in abbonamento). Aggiornamenti e interviste post gara sulla pagina Facebook di Treviso Basket.

Biglietti: ancora disponibili biglietti per ogni ordine di posto, casse del Palaverde domenica aperte dalle 17.00. Prevendita fino a sabato nei punti vendita (vedi sito www.trevisobasket.it, sezione biglietteria) e fino a domenica alle 12.00 on line sul sito e su www.vivaticket.it

Amedeo Tessitori, centro di TVB: "Torniamo al Palaverde per una partita molto importante. Non parlerei di spareggio, è presto, ma di un match che vogliamo vincere mostrando carattere e mentalità, quelli che non devono mancare mai., in tutti i 40 minuti e direi in tutta la stagione. Domenica affrontiamo Pesaro che è di certo una buona squadra, cercheremo di metterci tanto impegno difensivo per limitare il loro gioco e specialmente la pericolosità dei loro USA, e vogliamo poi di giocare di fronte al nostro pubblico una partita dal ritmo continuo, senza alti e bassi che diventano difficili da assorbire a questo livello."