Benetton Rugby: a settembre in Ghirada arriva lo stage gratuito per i bambini

Per chi volesse vivere un’esperienza unica con gli istruttori del Settore Giovanile del Benetton Rugby, ci sarà la possibilità di partecipare allo stage gratuito organizzato presso l’impianto sportivo “La Ghirada” – Città dello sport di via Nascimben 1/b, sede della società. Per coloro che parteciperanno sarà l’occasione giusta per conoscere meglio uno sport che appassiona sin dalla tenera età e che da sempre è considerato come particolarmente formativo sia a livello comportamento che caratteriale. Lo stage Benetton Rugby nasce con l’obiettivo di far trascorrere ai partecipanti una settimana all’insegna del divertimento e dell’attività fisica. Le mattine saranno caratterizzate da tanto rugby e da momenti di aggregazione in linea con i sani valori trasmessi da questo sport. La società: "Bambini e bambine dall’under 6 sino all’under 14 siete tutti invitati, vi aspettiamo numerosi dal 2 al 6 settembre dalle 9 alle 12. Vieni a giocare con noi…e prova questo bellissimo sport!"