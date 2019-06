Benetton Rugby: i Leoni tornano al lavoro per la nuova stagione

In via ufficiosa è cominciata oggi la nuova stagione sportiva del Benetton Rugby. Dopo una storica annata conclusasi con lo straordinario accesso ai playoff di Guinness Pro14, parte della rosa messa a disposizione di coach Crowley inizierà il lavoro di preparazione in vista del nuovo campionato.

La preparazione proseguirà, presso il centro sportivo de “La Ghirada”, per quattro settimane sino al 28 giugno. Seguiranno due settimane di pausa e si riprenderà ufficialmente il 15 luglio; fatta eccezione per i Leoni impegnati nella Rugby World Cup (che avrà inizio a settembre in Giappone, ndr) i quali alterneranno la loro presenza a Treviso a quella in ritiro con le proprie nazionali. Il gruppo di giocatori biancoverdi che riprenderà la preparazione, verrà integrato da un nutrito numero di atleti: tra permit ed invitati. L’intento del Benetton Rugby si conferma, grazie anche alla preziosa collaborazione dei club di Top12, quello di mettere a disposizione dell’intero staff tecnico giovani interessanti con i quali poter lavorare da subito sino a poterli utilizzare in occasione delle gare di Guinness Pro14. Questi i permit player che la prossima stagione saranno sotto contratto con Benetton Rugby, alcuni dei quali già presenti nel gruppo biancoverde dallo scorso anno, i quali settimanalmente si alleneranno presso il centro sportivo de “La Ghirada” e se non utilizzati da coach Crowley verranno poi rilasciati e messi a disposizione dei club di Top12 con cui verranno tesserati.

Niccolò Cannone (Petrarca Padova) – 17.05.1998 – 195cm x 96kg – Seconda Linea. Cresciuto nella Florentia Rugby, con cui ha disputato il campionato di serie B nel 2015/2016, in corrispondenza con l’Accademia di Prato nella quale ha trascorso due stagioni Successivamente è passato a Parma con l’Accademia Nazionale disputando il campionato di serie A 2016/2017, vinto ricoprendo anche in alcune occasioni il ruolo di capitano. Niccolò veste la maglia del Petrarca Padova dalla stagione 2017/2018, ad oggi sono 36 le presenze con i biancoscudati e 20 i punti messi a segno. La passata stagione l’esordio con la maglia biancoverde del Benetton Rugby con 5 presenze e 3 mete. In azzurro ha giocato nell’Under 18, partecipando al 6 Nazioni e al Mondiale Under 20.

Michele Mancini Parri (Petrarca Padova) – 13.05.1998 – 180cm x 115kg – Pilone. Cresciuto nel Vasari Arezzo, si è poi reso protagonista in giovanile con la maglia de I Medicei. Passato dall’Accademia Nazionale “Ivan Francescato”, dalla scorsa stagione fa parte del Petrarca Padova con cui ha collezionato 18 presenze ed una meta.In azzurro Michele ha disputato 2 Sei Nazioni U20 ed un Mondiale di categoria.

Lodovico Manni (Petrarca Padova) – 30.01.1998 – 192cm x 105kg – Terza Linea. Messosi in luce nell’ex campionato di Eccellenza, oggi TOP12, con la maglia biancoblu del Mogliano Rugby, dopo 20 presenze 5 punti dall’estate del 2018 è passato al Petrarca Padova. Lodovico al termine della prima stagione con i “neri” conta 18 presenze e 3 mete. L’ottima costanza di rendimento gli è valsa la partecipazione a 2 Sei Nazioni e 2 Mondiali U20.

Joaquin Riera (Petrarca Padova) – 22.02.1994 – 182cm x 87kg – Centro. Nato a San Miguel de Tucuman (Argentina), Riera può ricoprire più ruoli nel reparto dei trequarti. E’ stato nazionale giovanile fino alla Coppa del Mondo Under 20 del 2014, per poi vestire la maglia della selezione della Provincia di Tucuman nelle ultime cinque stagioni e quella della Nazionale Seven Argentina. Protagonista di 12 tappe del circuito mondiale Seven, Joaquin ha conosciuto il campionato d’Eccellenza nell’ottobre del 2014 con la maglia dell’Aquila: 9 presenze e 5 mete. Nel 2017 l’arrivo al Petrarca dove ad oggi ha collezionato 34 presenze e 72 punti.

Gianmarco Piva (Rugby Rovigo Delta) – 16.08.1999 – 170cm x 80kg – Mediano di mischia. Cresciuto nel Rugby Paese per poi trasferirsi nell’Under 18 del Benetton Rugby, di cui è stato il capitano nella stagione 2016/17. È stato schierato in tutte le formazioni delle Nazionali Azzurre giovanili, vestendo in più di un’occasione la fascia di capitano. Lo scorso anno è stato fra i 36 selezionati all’Accademia Nazionale “Ivan Francescato”. Nell’estate del 2018 il suo approdo alla Rugby Rovigo Delta, in cui ha dimostrato il suo valore nelle 15 partite disputate. Gianmarco vanta anche un Sei Nazioni U20. Ai giocatori sopra elencati, un secondo gruppo di atleti in continuo aggiornamento (in accordo con i propri club di provenienza, ndr) raggiungerà Treviso nel periodo compreso tra domani ed il termine della Coppa del Mondo U20.

Il direttore sportivo Antonio Pavanello sui permit player annunciati ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Ufficializziamo il gruppo dei permit player che come abbiamo visto da due anni a questa parte ha un’estrema importanza all’interno della nostra squadra. In questi anni stiamo dando la possibilità ad una selezione di giovani interessanti di entrare a fare parte a tutti gli effetti della nostra rosa ed allo stesso tempo, qualora non impiegati a causa di scelte tecniche o di dinamiche di turnover, di giocare presso i club di Top12 con i quali sono tesserati. Quest’anno abbiamo visto come sia Lamaro che Cannone si siano meritati il posto in squadra disputando un buon numero di match in Pro14. Un accenno particolare tengo a farlo su Cannone, sottolineando che il lavoro svolto da lui lo scorso anno l’ha portato ad essere veramente vicino al tesseramento con noi per la prossima stagione. Purtroppo la concorrenza nel ruolo rimane alta e per questo motivo abbiamo preferito dargli l’opportunità di giocare il maggior numero di partite possibile considerato l’impiego che avrà con Petrarca. Oltre ai giocatori annunciati, un altro gruppo di atleti (circa 12, ndr), in continua evoluzione, previo accordo con i club di appartenenza parteciperà alla preparazione in Ghirada con l’intento di essere impiegati con noi ottenendo magari un contratto da “permit”. L’obiettivo sarà quello di lavorare con una rosa che complessivamente conterà circa 60 elementi. Infine il nostro augurio a Niccolò, Michele, Lodovico, Joaquin e Gianmarco che possano giocare quanti più minuti con noi e dimostrare le loro enormi potenzialità che gli hanno permesso di arrivare sino a qui oggi».