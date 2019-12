Ecco i Leoni per la gara di Heineken Champions Cup contro Lyon

Domani pomeriggio, sabato, ore 14:00 al Matmut Stadium, i Leoni scenderanno in campo per il 3° round di Heineken Champions Cup. Gli uomini di coach Crowley, al momento al terzo posto del girone 1, affronteranno il Lione. La squadra francese è capolista in TOP14 ma nei due precedenti match di coppa è stata sconfitta da Leinster e Northampton. A dirigere l’incontro sarà il fischietto inglese Karl Dickson insieme agli assistenti, suoi connazionali, Andrew Jackson e Wayne Falla; la gara verrà trasmessa in diretta su DAZN.

Il XV scelto dallo staff tecnico biancoverde vede una linea dei trequarti con Luca Sperandio ad estremo coadiuvato nel triangolo allargato dalle ali Angelo Esposito e Leonardo Sarto. I centri saranno Tommaso Benvenuti e capitan Alberto Sgarbi. Apertura affidata ad Antonio Rizzi e mediana a Tito Tebaldi. Nel pacchetto di mischia la prima linea sarà composta da Nicola Quaglio, Federico Zani e Tiziano Pasquali. Seconda linea con Niccolò Cannone e Federico Ruzza. Infine in terza i flanker saranno Sebastian Negri e Giovanni Pettinelli, chiuderà il pack con il numero 8 Toa Halafihi.

Benetton Rugby: 15 Luca Sperandio, 14 Angelo Esposito, 13 Tommaso Benvenuti, 12 Alberto Sgarbi (C), 11 Leonardo Sarto, 10 Antonio Rizzi, 9 Tito Tebaldi, 8 Toa Halafihi, 7 Giovanni Pettinelli, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Tiziano Pasquali, 2 Federico Zani, 1 Nicola Quaglio.

A disposizione: 16 Hame Faiva, 17 Cherif Traore, 18 Marco Riccioni, 19 Eli Snyman, 20 Marco Barbini, 21 Charly Trussardi, 22 Ian McKinley, 23 Luca Morisi

Head Coach: Kieran Crowley

Indisponibili: Derrick Appiah, Tomas Baravalle, Ignacio Brex, Dean Budd, Simone Ferrari, Michele Lamaro, Engjel Makelara, Nasi Manu, Alessandro Zanni, Marco Zanon

Arbitro: Karl Dickson (England)

Assistenti: Andrew Jackson (England), Wayne Falla (England)

TMO: Rowan Kitt (England)