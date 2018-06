Giornata di formazione con i giocatori del Benetton per gli studenti di MBA Imprenditori

TREVISO Per i partecipanti dell’11ª e 12ª edizione dell’MBA Imprenditori di CUOA Business School (Vi), venerdì scorso è stata una giornata dedicata alla formazione outdoor, organizzata in collaborazione con Benetton Rugby. Il programma prevedeva lezioni in aula e allenamenti sul campo, per mettere a confronto i principi del rugby con la vita in azienda. Gli allievi si sono ritrovati a “La Ghirada – Città dello sport”, a Treviso, dove hanno passato assieme a docenti e giocatori del Benetton Rugby tutto il giorno fino a sera.

La collaborazione con il Benetton Rugby, Club di Treviso con oltre ottant’anni di storia e risultati prestigiosi, si riconferma nel 2018 nell’ottica di fare esperienza pratica di questo sport per trarre, dai suoi principi, un insegnamento, sia valoriale che concreto, da mettere in pratica non solo sul campo, ma anche in azienda. A guidare il team dei partecipanti c'erano Enrica Quaglio, coach ed esperta di formazione da sempre appassionata e vicina al mondo del rugby, Antonio Pavanello, storico capitano del Benetton Rugby, e i due giocatori professionisti Alberto De Marchi e Angelo Esposito. “Lavorare sulla squadra è fondamentale per le imprese di successo. Il primo passo deve essere fatto necessariamente dal capitano, ovvero dall’imprenditore che è chiamato in prima persona a sviluppare un buon ambiente organizzativo. Per questa ragione l’outdoor training è la soluzione migliore per riflettere e vivere direttamente i principi del team building, sostiene Diego Campagnolo, Direttore Scientifico di MBA Imprenditori.

Dichiarazioni alle quali hanno fatto seguito quelle del direttore sportivo biancoverde Antonio Pavanello: “Siamo felici di ospitare il team building organizzato per il CUOA dalla coach Enrica Quaglio, professionista del settore e preziosa risorsa con la quale ormai da tempo ci occupiamo dello studio e della realizzazione ad hoc di giornate per le aziende ed il loro personale. Occasioni che ci danno la possibilità di raccontare il nostro mondo e trasmettere con estremo piacere le nozioni ed i valori insiti nel rugby e decisamente applicabili ad ogni realtà aziendale”. L’MBA Imprenditori è un percorso formativo unico nel panorama italiano, perché pensato per titolari, soci e amministratori di azienda, con almeno quattro anni di esperienza. L’obiettivo è fornire agli imprenditori un aggiornamento del proprio bagaglio di conoscenze e competenze manageriali per governare efficacemente le sfide dell’innovazione e della crescita delle imprese.