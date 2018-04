Benetton Rugby e Treviso Basket per la solidarietà: raccolti 8mila euro per l'Ulss

TREVISO E’ stato consegnato giovedì l’assegno di 8.170€ all’ospedale Ca' Foncello di Treviso. La donazione, destinata ai bambini del reparto pediatrico, è stata possibile grazie all’iniziativa ideata da Studio Perazza che ha visto protagoniste le società sportive Benetton Rugby e De’Longhi Treviso Basket. I fondi sono stati raccolti grazie alla vendita dei Calendari Perazza 2018, che rappresentano i calendari ufficiali delle due società sportive e i cui ricavati sono stati devoluti in beneficienza.

Con lo scopo di aiutare il reparto pediatrico dell’Ospedale di Treviso – ULSS 2, lo Studio ha realizzato lo scorso dicembre i calendari 2018 delle due squadre, a tiratura limitata, e le società si sono impegnate attivamente nella vendita, avvenuta presso le sedi societarie, lo Stadio di Rugby a Monigo e il Palazzetto dello Sport PalaVerde, I due calendari, uno realizzato con gli atleti di Benetton Rugby, l’altro con gli atleti di Treviso Basket, immortalano in scatti unici e colorati i protagonisti dello sport trevigiano e sono stati altamente apprezzati da fan e pubblico, i quali, grazie alle loro donazione, hanno permesso di raccogliere l’ingente somma donata. In particolare le prime copie dei calendari, numerate e autografate dagli atleti, sono state battute all’asta sui social network con un ottimo risultato.

Il progetto è nato dall’idea di Riccardo Perazza, titolare di Studio Perazza che ha promosso e sponsorizzato l’iniziativa, realizzata insieme a tutto lo staff dello Studio. Riccardo Perazza ha dichiarato: “Sono veramente felice del grande entusiasmo dimostrato dalle società sportive nel partecipare, in particolare nell’impegno che hanno dimostrato per la vendita fisica e nel web dei calendari. Grazie alle campagne di promozione e alle aste che le due società hanno avviato nelle pagine Facebook l’iniziativa ha avuto un ottimo riscontro anche online. Sicuramente c’è l’intenzione di ripeterla il prossimo anno con la volontà di continuare a supportare l’Ospedale cittadino.

Queste le dichiarazioni del Presidente biancoverde Amerino Zatta: “Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto da questa fantastica iniziativa propostaci mesi fa da Studio Perazza, nostro partner ormai da tre stagioni. Dare il nostro contributo ed essere solidali per una causa così importante come quella di aiutare a sovvenzionare il reparto di pediatria dell’Ospedale di Treviso rispecchia totalmente i valori del nostro sport e si aggiunge alle iniziative fatte nelle scorse settimane come la consegna delle uova di Pasqua da parte delle Red Panthers e dei nostri Leoni ai pazienti del Ca’ Foncello e la lotteria di beneficenza”

Il Direttore Generale De’Longhi Treviso Basket Giovanni Favaro invece si è così espresso: “Quando lo Studio Perazza ci propose di contribuire alla realizzazione di questa bella e importante iniziativa a sostegno del reparto di pediatria dell’Ospedale di Treviso, eravamo assolutamente felici e onorati, ed ora alla luce del risultato raggiunto lo siamo ancora di più. Siamo infatti convinti che atleti e società sportive debbano essere rappresentanti di valori umani e sociali nel territorio in cui operano. A tutti coloro che hanno realizzato e sostenuto questa iniziativa va il nostro più sentito ringraziamento”.

Alla consegna dell’assegno il Dr Francesco Benazzi, Direttore Generale dell’Ulss 2 Marca Trevigiana ha dichiarato: “Il risultato raggiunto da questa iniziativa è qualcosa di straordinario. Sento di ringraziare, veramente con tutto il cuore, gli atleti, i dirigenti e tutti coloro che continuano ad essere al nostro fianco e supportano le numerose iniziative. Questi bambini hanno bisogno di sostegno in un momento difficile e lo sport è uno strumento fondamentale per superare le difficoltà, sapere che non si è soli finché c’è una squadra che gioca insieme a te".