Biathlon di Ponte di Piave: trionfano Awah e Nalesso. Miani molto bravo invece a Padova

PONTE DI PIAVE Ishmael Awah (Vittorio Atletica) e Anita Nalesso (Stiore Treviso) hanno vinto il biathlon provinciale per la categoria esordienti che sabato 27 gennaio, alla palestra di Ponte di Piave, ha coinvolto circa 150 atleti. I partecipanti si sono sfidati in un biathlon che comprendeva 30 metri di corsa e lancio della palla. Ottima l’organizzazione dell’Atletica Tre Comuni.

RISULTATI. Esordienti maschili: 1. Ishmael Awah (Vittorio Atletica) 1.064 (5”5/30 metri; 9.86/lancio della palla), 2. Edoardo Pellizzer (G.A. Vedelago) 1.055 (5”7; 10.90), 3. Lorenzo Michielin (Atl. Villorba) 1.025 (5”5; 9.38), 4. Andrea Marcolongo (Nuova Atl. Roncade) 977 (5”7; 9.93), 5. Joey Gottardello (Atl. Montebelluna) 921 (5”7; 9.25), 6. Riccardo Varacalli (Atl. San Biagio) 889 (5”6; 8.32), 7. Giacomo De Vito (Stiore Treviso) 885 (5”6; 8.27), 8. Filippo Cavezzan (Tre Comuni) 881 (5”9; 9.29), 9. Leonardo Conte (Nuova Atl. Roncade) 815 (5”8; 8.49), 10. Enrico Sonego (Vittorio Atletica) 802 (5”9; 8.81). Esordienti femminili: 1. Anita Nalesso (Stiore Treviso) 1.087 (5”6/30 metri; 9.91/lancio della palla), 2. Alessia Tozzato (Atl. Ponzano) 915 (5”5; 7.34), 3. Isabella Calzolari (Trevisatletica) 849 (5”7; 7.61), 4. Sofia Gallina (Trevisatletica) 847 (5”8; 8.08), 5. Sara Greggio (Atl. Stiore) 826 (5”8; 7.83), 6. Gioia Genovese (Trevisatletica) 822 (5”7; 7.31), 7. Carlotta Dalla Lana (Atl. Montebelluna) 802 (5”9; 8.02), 8. Keysi Marangon (Trevisatletica) 800 (5”8; 7.54), 9. Alessia Oro (Trevisatletica) 770 (6”0; 8.09), 10. Noemi Bona (Nuova Atl. Roncade) 767 (5”7; 6.68).

PROVE MULTIPLE A PADOVA

Mancava l’azzurro di Camalò, Jacopo Zanatta, che punterà tutto sulla stagione estiva, ma l’atletica trevigiana, nel weekend dei campionati italiani di prove multiple indoor, ha trovato qualcuno che non l’ha fatto rimpiangere: Matteo Miani è giunto sesto nella gara assoluta di eptathlon. Per il ventiquattrenne villorbese dell’Assindustria Sport Padova è il miglior piazzamento di sempre in un campionato italiano dei superman dell’atletica. E Matteo l’ha anche accompagnato con il nuovo record personale: 5.097 punti, 227 in più rispetto al suo precedente primato, risalente al 2017. I suoi parziali? 7”37 nei 60, 6.84 nel lungo, 9.29 nel peso, 1.95 nell’alto, 8”54 nei 60 ostacoli, 4.80 nell’asta, 2’59”97 nei 1000 metri. Una sequenza da incorniciare, culminata con la miglior misura in assoluto nel salto con l’asta. Ritirata la junior Aminatà Franca nel pentathlon juniores, va segnalato anche il bel dodicesimo posto di Tiziano Feletto nell’eptathlon under 20. Per il diciassettenne di Atl-Etica San Vendemiano, i 4.301 punti finali significano anche il nuovo primato personale, con un progresso di quasi 200 punti sul precedente record. Ottimo l’1.98 nell’alto, ma anche il 2’49”88 nei 1000 metri.

Il riassunto dei risultati dei trevigiani in gara a Padova nelle prove multiple. Eptathlon: 6. Matteo Miani (Assindustria Sport Padova) 5.097. Eptathlon juniores: 12. Tiziano Feletto (Atl-Etica San Vendemiano) 4.301. Pentathlon allieve: 21. Anna Marcolin (Team Treviso) 2.842, 22. Daisy Serenissima Melesso (Team Treviso) 2.814, 37. Adele Toniutto (Team Treviso) 2.408. Pentathlon allievi: 23. Samuele Menegazzo (Atl. Pederobba) 2.934.

Gallery