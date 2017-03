Nuovo ko in trasferta per il Volley Treviso: Bolzano trionfa in casa 3-0

TREVISO Contro un avversario che sta lottando per la promozione, partito un po' in sordina e con qualche incertezza, Treviso riesce a tenere la gara in equilibrio per tutti i 3 set con Fiscon e Saibene al servizio, mancando però di freddezza nelle fasi finali dei set.

Inizio set con Bolzano subito avanti gestendo meglio qualche pallone vagante e con Ingrosso che mette giù palloni importanti, 6-3, sul 12-8 Zanin è costretto a chiamare time out. I giovani orogranata si scuotono e accorciano con Di Giovanni 14-13, set in equilibrio. Saibene e Ingrosso sono i punti di riferimento per i due palleggiatori, Fiscon con un ace porta gli orogranata sul 23-22, Treviso non riesce ad essere lucido nel finale e così ne approfitta Bolzano con Gavotto e Ingrosso e si porta sul 1-0. Nel secondo set con Gavotto e Ingrosso i padroni di casa si portano sul momentaneo 8-5, un muro di Paoli da il massimo vantaggio16-10, Treviso con Lugli e Fiscon comincia la risalita, è un muro di Pilotto a dare la parità, 17-17, un ace di Lizzola da il breack decisivo e il Bolzano va a chiudere con Ingrosso. Nel terzo set è Bleggi a dare il primo vantaggio 8-6, Treviso si inceppa e fa scappare Bolzano, 16-11. al ritorno in campo reazione dei giovani trevigiani che con Pilotto a muro e un attacco di Saibene riportano le due squadre in parità 17-17, al Treviso non riesce essere preciso in alcune giocate e sul 24-23 è Gavotto a chiude il set e una partita molto sfortunata per la squadra ospite.