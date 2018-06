Torna al Ca’ Amata l'evento più atteso dell'anno: Coppa del presidente Diego Carron

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L'evento più atteso dell'anno torna al golf Club Ca' Amata ‪sabato e ‪domenica : la Coppa del Presidente Diego Carron, giunta alla 15esima edizione. Momento clou del circolo Ca' Amata, la 15th President's Cup, a cui si sono già iscritti oltre 145 golfisti, pronti a sfidare il vincitore dell’ultima edizione, Daniele Vit, si giocherà sulla distanza delle 36 buche con formula Medal per la 1^ e 2^ categoria, Stableford per la 3^ categoria. Si tratta della più importante gara del Club, il nome del cui vincitore sarà iscritto nel tabellone del circolo. Ma i festeggiamento sono dedicati anche agli amici del Ca’ Amata, che conta circa 550 iscritti: il ritrovo è alle 19 in Club House con un ricco aperitivo di benvenuto nello splendido giardino di fronte alla Club house e poi gran cena "The President’s Cup" e intrattenimento musicale con Dj set by Denis Bonavita. Tra i momenti più emozionanti, ci sarà una cerimonia di festeggiamento dedicata alla giocatrice della nazionale Anna Zanusso e portacolori del Ca’ Amata, con la proiezione di alcune immagini della sua vittoria al prestigioso torneo internazionale Annika Invitational Europe in Svezia, in cui ha primeggiato centrando un’impresa in cui nessuna italiana era riuscita prima, oltre a fare quasi hole in one all’ultima buca. Domenica l’appuntamento con le premiazioni della President’s Cup è alle 18.30. Per info telefonare al n: ‪0423493537 o scrivere a: ‪info@golfcaamata.it