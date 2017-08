E' sempre calciomercato in casa Came Dosson: ecco l'arrivo di Thiago Polcaqui Grippi

CASIER La Società Asd Came Dosson C5 cha comunicato ufficialmente di aver trovato l'accordo con Thiago Polcaqui Grippi per la stagione 2017/2018. Il laterale italo brasiliano, nato a San Paolo (Brasile) il 09 Luglio 1988, ritorna in Italia dopo l'esperienza in Qatar. Nel suo curriculum già alcune stagioni nel nostro paese; a Regalbuto, dove ha vinto il titolo di capocannoniere di serie A2 con 38 gol, alla Luparense ed Augusta in serie A. Poi 5 anni in Qatar dove con la squadra del Al Rayyan ha partecipato alla Intercontinental Futsal Cup contro Barcellona, Inter Movistar e Magnus di Falcao. Nella sua ultima stagione nel campionato del Qatar vince a livello personale il premio di miglior giocatore e di capocannoniere con 46 reti realizzate.

Le prime parole di Thiago: "Sono molto felice di tornare nel massimo campionato italiano con la Came Dosson. Sono carico per questa nuova avventura e darò sempre il mio meglio per aiutare i miei compagni e la società a conquistare gli obbietivi stagionali". Il presidente sul laterale che vestirà la maglia numero 20: "Con l'arrivo di Thiago si conclude il nostro mercato. È un giocatore di grandi qualità tecniche che ci serviva e siamo sicuri che si integrerà molto bene nel nostro gruppo e ci darà una grossa mano. Benvenuto Thiago!".