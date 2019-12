Came Dosson, sabato il big match casalingo contro Catania

Nuova sfida ai grandi del calcio a 5 per la Came Dosson nel Campionato Italiano Futsal di Serie A 2019/20: i biancoblu affronteranno, tra le mura amiche del PalaDosson, il Meta Catania C5, società giovane ed ambiziosa che rispettando i pronostici naviga nella zona altissima della classifica.

I siciliani si stanno dimostrando un autentica forza del campionato, viaggiando a quota 25 punti a braccetto con la corazzata Real Rieti e ad una sola lunghezza dalla vetta attualmente occupata dall’Acqua&Sapone. Gli uomini di Samperi vogliono al più presto riprendere il ritmo vittoria bruscamente interrotto nell’ultima di campionato proprio dagli abruzzesi vice campioni d’Italia: segnaliamo che non saranno della sfida il roccioso Ernani e Rossetti entrambi appiedati dal giudice sportivo, come neppure il talentuoso spagnolo Rubio appena ceduto al Futsal Cobà. Riflettori puntati sull’esperto portiere Perez, sulla coppia gol Salas-Cesaroni e il capitano goleador nel giro della Nazionale Musumeci, ai quali si è appena aggiunto il nuovo rinforzo di mercato Battistoni.

Dalla sponda dossonese Sylvio Rocha ha piena fiducia nel lavoro e nelle qualità dei propri ragazzi: l’ultimo sofferto pareggio rimediato nel difficile campo di Eboli ha dimostrato che i biancoblu possono giocarsela contro chiunque e le ambizioni restano altissime. La classifica nella zona alta è cortissima e il primo vero obiettivo della stagione, cioè la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia passa inesorabilmente dai prossimi successi nelle ultime 3 sfide del girone di andata. Ottime notizie arrivano dallo spogliatoio dove tutti i giocatori della rosa hanno avuto modo di recuperare pienamente da alcuni piccoli affaticamenti muscolari. Ci sono quindi ancora tutti gli ingredienti giusti per i nostri ragazzi per continuare a scrivere la storia in questa agguerrita stagione di Serie A: l’appuntamento per tutti i tifosi e gli appassionati è dunque fissato per sabato 14 dicembre alle ore 18.30, servirà tutto il tifo del meraviglioso pubblico del Paladosson per sostenere i nostri ragazzi. Forza CAME!