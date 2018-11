Nuova data per la Cansiglio Run: iscrizioni aperte

Una domenica di corsa nel cuore di una delle foreste più suggestive d’Europa. La Cansiglio Run inizia il lungo conto alla rovescia in vista dell’edizione 2019. All'evento del prossimo anno mancano ancora più di sei mesi, ma da sabato 1 dicembre la macchina organizzativa, guidata dal Running Team Conegliano, sarà ufficialmente in moto.

Nelle prossime ore infatti apriranno le iscrizioni per la nuova edizione, che si terrà domenica 16 giugno, oltre un mese prima della tradizionale data di fine luglio. Giunta alla quarta edizione, anche nel 2019 la Cansiglio Run confermerà la formula che tanto successo ha incontrato nelle prime tre stagioni, proponendo quattro diverse distanze, in grado di soddisfare le aspettative di ogni tipologia di runner: da chi corre con l’occhio al cronometro a chi verrà in Cansiglio per godersi il fresco dell’altopiano e gli scorci offerti da un ambiente naturale che promette di regalare emozioni ad ogni passo. Anche il prossimo anno i partecipanti alla Cansiglio Run potranno dunque optare per una scelta di gare che andrà dalla prova più lunga - 36,4 chilometri sotto l’egida della Federazione italiana di atletica leggera – a quella più corta, la Family Run – 5,5 chilometri per tutti - passando per due prove intermedie, sulle distanze di 22 e 10 chilometri, quest’ultima aperta anche agli appassionati del nordic walking.

Tutti e quattro i percorsi scatteranno dalla Capanna Genziana per concludersi al Rifugio Sant’Osvaldo. Le minime variazioni di lunghezza delle prove rispetto all’edizione 2018 si spiegano con lo spostamento del traguardo nei pressi del Rifugio Sant’Osvaldo, sul cui piazzale sorgerà anche la struttura che ospiterà premiazioni e Pasta Party. Per il resto, i quattro percorsi, disegnati come sempre dall’ex campione mondiale di corsa in montagna, Maurizio Simonetti, manterranno intatte quelle caratteristiche di relativa scorrevolezza che rendono la Cansiglio Run, nelle sue varie declinazioni, un appuntamento accessibile davvero a tutti. Organizzata dal Running Team Conegliano, in collaborazione con Palextra Events, anche l’edizione 2019 della Cansiglio Run avrà Saucony come sponsor tecnico. Regolamenti e iscrizioni sul sito www.cansiglio.run. Il 16 dicembre uscita promozionale alla mezza maratona di Cittadella. L’adesione alle due prove più lunghe (36,4 e 22 chilometri), oltre ad una particolare scontistica riservata ai gruppi composti da almeno 10 atleti, prevede anche la possibilità di scelta tra l’iscrizione con gadget (una splendida polo personalizzata che verrà presentata nelle prossime settimane) e senza gadget. Quota agevolata sino al 31 dicembre 2018. Il conto alla rovescia è davvero partito.

