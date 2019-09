Pattinaggio, medaglie europee e tricolori per Ilaria Carrer

Finisce in bellezza la stagione del pattinaggio corsa alla Polisportiva Casier. I pattinatori trevigiani sono stati protagonisti ai Campionati Europei di Pamplona e, subito dopo, nella rassegna tricolore su strada di San Benedetto del Tronto. In Spagna, riflettori puntati su Ilaria Carrer, salita per ben tre volte sul podio nella categoria allieve. La giovane pattinatrice della Polisportiva Casier ha messo assieme un bottino di ben tre argenti, giungendo seconda nella 100 metri sprint su strada e ottenendo il medesimo piazzamento nelle due gare di squadra, la 500 metri sprint su pista e l’Americana su strada. Il bel momento di Ilaria, che da alcune stagioni si è ritagliata un posto tra le più promettenti pattinatrici italiane, è proseguito nella rassegna tricolore su strada di San Benedetto del Tronto, dove l’atleta della Polisportiva Casier, nella categoria allieve, si è imposta nel giro sprint ed è giunta seconda nella 100 metri sprint.

Il trio della Polisportiva Casier, composto da Ilaria Carrer, Giorgia Fusetto e Camilla Beggiato, ha poi vinto la Team Sprint, gara a staffetta (un giro con un unico cambio) di recente introduzione che in pratica ha sostituito l’Americana, uscita dal programma tricolore nel 2018. Fusetto e Beggiato hanno anche festeggiato un podio individuale: Giorgia piazzandosi seconda nella 300 metri sprint della categoria ragazzi, Camilla conquistando il bronzo tra le allieve nella 100 metri sprint.

Guidata dai tecnici Andrea Bighin e Salvatore Miraglia, la Polisportiva Casier ha presentato a San Benedetto del Tronto anche i seniores Davide Paolì e Giacomo Serena, l’allieva Alessia Amadi e il ragazzo 12 Leonardo Spessotto (al primo impegno in una rassegna tricolore), classificandosi 19^ in una classifica di società che comprendeva ben 76 squadre.