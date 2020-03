Champions League: la CEV annulla il ritorno contro lo Stoccarda. Conegliano vola in semifinale

La CEV, con un provvedimento che ha definito il nuovo calendario delle Coppe europee in seguito “all’escalation in Europa dell’epidemia di Coronavirus”, ha comunicato che la partita di venerdì sera tra Carraro Volley e Allianz Stoccarda (valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League) è stata annullata e quindi Conegliano, avendo vinto il primo incontro in Germania 3-0, andrà direttamente in semifinale a tavolino. Nel comunicato si riporta che “tutte le parti interessate hanno deciso di annullare la partita A. Carraro Imoco CONEGLIANO (ITA) contro Allianz MTV STUTTGART (GER). Come vincitori della partita giocata all’inizio di questa settimana in Germania (3-0), la squadra di A. Carraro Imoco CONEGLIANO si è qualificata per le semifinali della CEV Champions League Volley 2020“.

Questo invece il calendario dei quarti di finale mancanti, tutte le partite si giocheranno in campo neutro a Maribor, in Slovenia:

andata

• 18 marzo: Fenerbahce Opet ISTANBUL (TUR) contro Igor Gorgonzola NOVARA (ITA)

• 18 marzo: Savino Del Bene SCANDICCI (ITA) contro Eczacibasi VitrA ISTANBUL (TUR)

ritorno

• 19 marzo: Igor Gorgonzola NOVARA (ITA) contro Fenerbahce Opet ISTANBUL (TUR)

• 19 marzo: Eczacibasi VitrA ISTANBUL (TUR) vs. Savino Del Bene SCANDICCI (ITA)

L’A.Carraro Imoco Conegliano affronterà in semifinale la vincente di Eczacibasi – Savino del Bene.