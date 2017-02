Corsa campestre: domenica i campionati provinciali di cross a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO La corsa campestre fa passerella domenica 12 febbraio a Vittorio Veneto. I prati nelle vicinanze della pista di atletica di Costa ospitano il campionato provinciale individuale di cross lungo per le categorie ragazzi, cadetti e allievi. Un appuntamento tra i più significativi della stagione invernale nella nostra provincia. La manifestazione, organizzata dalla Nuova Atletica San Giacomo Banca della Marca in collaborazione con la Libertas Vittorio Veneto, comprende anche gare di contorno per esordienti, settore assoluto e master. Questo il programma della mattinata, con le distanze di gara. Ore 9.20: juniores, promesse, seniores e master femminili; master maschili a partire dalla categoria M60 (3 km). 9.40: promesse, seniores e master maschili sino alla categoria M55 (4,5 km). 10.10: allievi e juniores maschili (3 km). 10.30: esordienti A femminili (500 m). 10.40: esordienti A maschili (500 m). 10.50: ragazze (1 km). 11: ragazzi (1 km). 11.10: cadette (1,5 km): 11.30: cadetti e allieve (2 km).