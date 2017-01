Corse campestri: a Mareno di Piave la carica delle 150 staffette

MARENO DI PIAVE Pronti, partenza, via! Si è alzato il sipario sulla stagione trevigiana della corsa campestre. Circa 150 staffette hanno fatto passerella, domenica mattina, sui prati attorno al palazzetto dello sport di Mareno di Piave. In cartellone, il campionato provinciale della specialità. Un appuntamento ormai classico, e sempre molto apprezzato, dell’annata trevigiana sui prati. I titoli provinciali sono andati alla Nuova Atletica Tre Comuni (cadetti), a Trevisatletica (cadette), all’Atletica Quinto Mastella (ragazzi), alla Silca Ultralite (ragazze) e alla Libertas Vittorio Veneto (esordienti).

Dunque, cinque staffette d’oro per altrettante società. In apertura di mattinata, gare individuali per la categoria allievi (senza assegnazione dei titoli provinciali), con vittorie di Aymane Tamani (Sernaglia) e Alessia Dal Vecchio (Team Treviso). Ottima l’organizzazione dell’Atletica Santa Lucia di Piave. Queste le classifiche del Campionato provinciale di staffette: Maschili. Cadetti (400-600-1000): 1. Nuova Atl. Tre Comuni (Bonato, Stefanel, Bedini), 2. Atl. Mogliano (Tozzato, Cebin, Roveri), 3. Lib. Vittorio Veneto (Peruch, De Osti, Voltolina). Ragazzi (400-600-1000): 1. Atl. Quinto Mastella (Doro, De Benedetti, Lazzaro), 2. Lib. Vittorio Veneto (Tomè, Tocchet, Cao), 3. Santa Lucia di Piave (Barbari, Panatta, Zanchetta Modolo). Esordienti mista (300-400-500): 1. Lib. Vittorio Veneto (Giusti, Dal Ci, Gri), 2. Trevisatletica (Gritti, Pavan, Zara), 3. Ponzano (Tozzato, Schiavinato, Pompanin Dimai) Gara di contorno. Allievi (1,5 km): 1. Aymane Tamani (Atl. Sernaglia), 2. Alderico Tonin (Lib. Vittorio Veneto), 3. Daniel Rizzetto (Team Treviso). Femminili. Cadette (400-600-1000): 1. Trevisatletica (Ettari, Favero, Benetton), 2. Lib. Vittorio Veneto (Piai, Nwachukwu, Ros), 3. Atl. Ponzano (Pivato, Marcato, Durante). Ragazze (400-600-1000): 1. Silca Ultralite (Biz, Dal Mas, Tonon), 2. Trevisatletica (Masutti, Pavan, De Rosa), 3. Atl. Ponzano Elanders (Spessotto, Carniato, Vidotto). Gara di contorno. Allieve (1,5 km): 1. Alessia Dal Vecchio (Team Treviso), 2. Beatrice Rossetto (Nuova Atl. San Giacomo Banca della Marca), 3. Giulia Squeri (Nuova Atl. San Giacomo Banca della Marca).