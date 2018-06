Dainese, un lampo nella notte di Parabiago: ennesima vittoria stagionale della Zalf

CASTELFRANCO VENETO Spunto vincente di Alberto Dainese al classico Trofeo Rancilio andato in scena in notturna sul circuito piatto di Parabiago (Mi): il vice-campione italiano Under 23 della Zalf Euromobil Désirée Fior si è preso subito la rivincita dopo l'argento di Taino andando ad aggiudicarsi uno sprint a ranghi compatti che vedeva la presenza di tutte le migliori ruote veloci del panorama nazionale.



Una gara molto combattuta quella che è vissuta sul tentativo di fuga portato sin dalle prime tornate di gara da un drappello di otto unità: Lonardi, Scerbo, Taglietti, Donesana, Di Felice, Dalla Valle e Fedrigo hanno pedalato di comune accordo sino al suono della campana quando, una veemente reazione del gruppo, ha riaperto i giochi e lanciato una furibonda volata a ranghi compatti. Ad uscirne vincitore è stato proprio il 20enne padovano di Abano Terme che ha firmato così la sua personalissima quinta vittoria stagionale, la diciottesima per la Zalf Euromobil Désirée Fior 2018. A completare la festa per i ragazzi diretti da Gianni Faresin sono arrivati anche il settimo posto di Leonardo Marchiori e l'ottavo di un generosissimo ed instancabile Giovanni Lonardi.