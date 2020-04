Treviso Basket, ecco come richiedere rimborsi di abbonamento e biglietti

Purtroppo la chiusura anticipata della Stagione Sportiva causata dalla pandemia ha costretto tutte le società sportive compresa la De Longhi Tvb Treviso ad annullare gli eventi previsti in abbonamento per la parte conclusiva della stagione 2019/20. Il club comunque si rende disponibile a venire incontro a tutte le richieste di rimborso che perverranno in tal senso, per la quota parte mancante (6 partite).

Ecco le modalità di rimborso-abbonamenti:

Per tutelare sia gli organizzatori che gli spettatori il Governo ha emanato un DL in data 17/3 che fa riferimento ai rimborsi che potranno essere richiesti dagli utenti per tutti gli eventi annullati.

Il rimborso potrà essere fatto, solo ed esclusivamente, tramite il gestore concessionario di biglietteria Viva Ticket e verrà erogato esclusivamente tramite voucher da utilizzarsi per gli eventi futuri, secondo le norme valide per tutto il mondo dello sport e dello spettacolo nelle modalità e nelle tempistiche del "Decreto Cura Italia".

Il voucher avrà valore economico pari al lordo attribuibile ai suddetti ratei non goduti.

In pratica il costo dell'abbonamento alla stagione 2019/20 va diviso per 15 (cioè il totale delle partite previste) e moltiplicato per 6 (cioè gli eventi non goduti causa pandemia).

L’istanza di rimborso va effettuata entro sabato 16 maggio.

ECCO LA PROCEDURA INDICATA DAL GESTORE DELLA BIGLIETTERIA "VIVATICKET", CHI PUÒ RICHIEDERE IL VOUCHER?

L'utente in possesso di un titolo di abbonamento stagionale acquistato online sul portale di vendita Vivaticket, in un punto vendita Vivaticket o attraverso i canali diretti dell'organizzatore, potrà richiedere l'emissione di un voucher digitale di valore corrispondente ai ratei delle partite non disputate comprese nell'abbonamento nel periodo compreso tra l'8 Marzo e il 3 Maggio 2020 (nel caso di TVB sono 6 partite).



COME UTILIZZARE IL VOUCHER?

Il voucher rilasciato è spendibile, entro un anno dalla data di emissione, sul portale Vivaticket.com per l'acquisto degli eventi messi in vendita dal medesimo organizzatore (Treviso Basket). Potrà essere utilizzato per acquisti fino al raggiungimento del valore del voucher oppure per acquisti di importo superiore, a copertura parziale del costo.

COME RICHIEDERE IL VOUCHER?

Per poter richiedere il voucher è necessario essere registrati su Vivaticket.com. Per i soli acquisti effettuati sul portale di vendita online Vivaticket, l'unico utente abilitato a richiedere il rimborso sarà l'utente che ne ha effettuato l'acquisto. Una volta fatto il log-in ed entrati sul portale www.vivaticket.com si potrà procedere alla richiesta del voucher qui: https://shop.vivaticket.com/ita/voucher

Ricordare di tenere a portata di mano l'abbonamento per il quale hai diritto ad avere il rimborso tramite voucher. Verrà infatti richiesto di inserire uno dei seguenti dati identificativi:

 Sigillo fiscale visibile sul retro dell'Abbonamento

o in alternativa

Codice a Barre, se presente sul biglietto o abbonamento

Sarà necessario effettuare una scansione o fotografia chiaramente leggibile di ogni Abbonamento per cui si sta richiedendo il rimborso tramite voucher, da caricare sulla piattaforma. Nel caso venga meno il requisito della leggibilità della scansione o fotografica la richiesta non sarà considerata valida. Una volta caricati tutti i dati, potrete procedere con l'invio della richiesta che passerà alla fase di validazione da parte dei sistemi Vivaticket. A questo punto tenere monitorata la casella e-mail. L'esito della richiesta avanzata verrà comunicato all'indirizzo inserito in fase di registrazione. La data termine per la richiesta del voucher è il 16 maggio a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 10/04/2020, salvo diversa previsione in sede di approvazione del DL.

QUANDO SI RICEVE IL VOUCHER E QUANDO SI POTRA' UTILIZZARLO?

Entro 30 giorni dalla richiesta del voucher le richieste valide si tramuteranno automaticamente in emissione di Voucher Digitali collegati all'utente Vivaticket che ne ha effettuato la richiesta, spendibili all'interno del portale sui nuovi eventi dello stesso organizzatore (prossima stagione).



È POSSIBILE ANNULLARE LA RICHIESTA VOUCHER INVIATA?

Una volta inviata, la richiesta di voucher non potrà più essere annullata. Giovanni Favaro, Direttore Generale De' Longhi Treviso Basket: «E’ indubbio che la chiusura anticipata della Stagione Sportiva a causa della pandemia ha causato e causerà danni importanti a tutto il sistema economico italiano e quindi anche al nostro Club. Ora stiamo lavorando per mettere in sicurezza il lavoro fatto in questi anni e programmare il futuro delle prossime stagioni pur in un quadro futuro ancora incerto. Quello che in qualsiasi caso non dobbiamo perdere è la fiducia per il futuro e lo spirito che ci ha contraddistinto fin dalla nostra partenza nel 2012: in tal senso la partecipazione collettiva della nostra comunità è e sarà sempre la linfa e la forza del nostro progetto: anche le piccole rinunce da parte dei nostri sostenitori ad eventuali rimborsi delle quote abbonamento per le gare non disputate al Palaverde ci potrebbero aiutare nella ripartenza, con slancio e prospettiva futura, per tornare ad assicurare lo spettacolo e le emozioni che ci hanno accompagnato in questi fantastici anni insieme».

RIMBORSO BIGLIETTI ACQUISTATI IN PREVENDITA PARTITE VS TRENTO E V.BOLOGNA

BIGLIETTERIA GARA TREVISO BASKET VS TRENTO del 01.03.2020

Queste le modalità di rimborso possibili per gli acquirenti:

-per gli acquisti effettuati online sul sito www.vivaticket.it, i rimborsi avverranno in maniera automatica con il riaccredito dell'importo pagato direttamente sulla carta di credito con la quale è stata effettuata la transazione, senza necessità di presentare alcuna richiesta a Vivaticket.

-per gli acquisti effettuati nei punti vendita Vivaticket, negozi Wind, Valerio Zanatta Elettrodomestici, è necessario recarsi presso il punto vendita in cui è stato emesso il biglietto per richiedere il rimborso, consegnando il titolo in originale. Il termine per presentarsi nei punti vendita per richiedere il rimborso sarà sabato 16 maggio.

-per eventuali richieste o necessità potrete scrivere alla mail biglietteria@trevisobasket.it

BIGLIETTERIA GARA TREVISO BASKET VS VIRTUS BOLOGNA del 11.03.2020

La richiesta di rimborso della biglietteria relativa alla gara deve essere effettuata scrivendo una mail a biglietteria@trevisobasket.it entro sabato 16 maggio.