Un'estate nel segno dello sport: a Oderzo riparte "Diamoci una mossa"

ODERZO Dopo l'ottimo esordio dello scorso anno, lunedì 4 giugno è cominciata la seconda edizione di “Diamoci una mossa”, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Oderzo in collaborazione con la Consulta dello Sport per promuovere l'attività motoria. Nei mesi di giugno e luglio, infatti, tutte le sere per un’ora e mezza, dalle 18.30 alle 20.00, Piazza Castello, Piazza del Foro Romano, Parco Ca' Diedo e l’argine del Monticano verranno animati dalle associazioni sportive del territorio che – gratuitamente - metteranno a disposizione della città i loro tecnici e preparatori atletici per far vivere a chiunque lo voglia, piccoli e grandi, senza limiti di età, il mondo del benessere fisico.

Anche quest'anno moltissime le opportunità che verranno proposte a rotazione negli spazi appositamente dedicati: dal Giramonticano (la camminata sull'argine), al golf, dalla danza alla breakdance e pole dance, dai percorsi fitness e welness (zumba, pilates, yoga), alla ginnastica posturale e funzionale, dalla difesa personale (judo, karate) ai giochi di squadra (pallavolo, pallamano, touch rugby, calcio, minibasket). Il calendario completo degli appuntamenti è consultabile sul sito internet e sulla pagina Facebook del Comune. Per aderire è sufficiente scegliere lo sport, identificare la location e la serata che lo ospita, presentarsi con un abbigliamento “comodo” e mettersi alla prova. Spiega l’assessore allo Sport, Enrico Patres: “Riproponiamo una formula semplice ed efficace che l'anno scorso ha riscosso entusiastico gradimento da parte della cittadinanza e delle associazioni sportive. Un modo simpatico per stare insieme e vivere il nostro bellissimo centro storico, tanto che questa formula è stata replicata anche in altri Comuni della Provincia. Quest'anno partecipa all'iniziativa anche una palestra (nelle serate del 25 e 27 luglio), offrendo a tutti coloro che vorranno provarci la possibilità di cimentarsi in discipline tipicamente olimpiche, quali pesistica, pugilato e lotta libera. Un plauso va ancora una volta riconosciuto a tutti coloro che metteranno risorse e tempo a disposizione di tutti per la riuscita della manifestazione”. Di seguito il programma dei prossimi giorni.

Giugno

Mercoledì 6 – Parco Ca' diedo – Golf

Giovedì 7 – Piazza Castello – Pallavolo

Venerdì 8 – Piazza castello – Judo e difesa personale

Lunedì 11 – Piazza Castello – Calcio

Martedì 12 – Piazzale Europa – Giramonticano

Mercoledì 13 - Parco Ca' Diedo – Pilates

Giovedì 14 – Parco Ca' diedo – Touch Rugby

Venerdì 15 – Piazza Castello – Contemporary Pole Dance

Lunedì 18 – Piazza Castello – Danza

Martedì 19 – Piazza Castello – Zumba

Mercoledì 20 – Piazza Castello – Karate difesa personale Taiji

Giovedì 21 – Piazza Castello – Pallavolo

Venerdì 22 – Piazza Castello – Contemporary Pole Dance

Foro Romano - Judo difesa personale

Lunedì 25 – Parco Ca' Diedo – Yoga vinyasa

Martedì 26 – Piazzale Europa – Giramonticano

Mercoledì 27 – Parco Ca' Diedo – Posturale

Giovedì 28 – Piazza Castello – Minibasket

Venerdì 29 – Piazza Castello – Zumba fitness

Foro Romano – Judo difesa personale

Luglio

Lunedì 2 – Piazza Castello – Calcio

Martedì 3 – Piazza Castello – Zumba

Mercoledì 4 – Piazza Castello – Fitness e wellness

Giovedì 5 – Piazza Castello – Touch Rugby

Venerdì 6 – Piazzale europa – Giramonticano

Lunedì 9 – Piazza Castello – Calcio

Martedì 10 – Piazza Castello – Zumba

Mercoledì 11 – Parco Ca' Diedo – Golf

Piazza Castello – Karate / Taiji difesa personale

Giovedì 12 – Piazza Castello – Minibasket

Venerdì 13 – Piazzale Europa – Giramonticano

Lunedì 16 – Piazza Castello – Danza

Martedì 17 – Parco Ca' Diedo – Golf

Mercoledì 18 – Parco Ca' Diedo - Yoga Kundalini

Giovedì 19 – piazza Castello – Fitness e wellness

Lunedì 23 – Piazza Castello – Pallamano

Mercoledì 25 – Piazza Castello – Ginnastica funzionale

Giovedì 26 – Piazza Castello - Minibasket