Slalom Gigante: l'alpino Enrico Bortomiol conquista il suo 18esimo trofeo

Nessuno è riuscito a battere il recordman della sezione Ana Valdobbiadene: domenica 23 febbraio l'alpino Enrico Bortolomiol, del gruppo Centro, ha vinto per la 18esima volta il 42° Trofeo "Celestino Geronazzo" sulle piste di discesa di Passo San Pellegrino.

Una prestazione maiuscola nell'annuale slalom gigante, dove, per la prima volta, gli alpini di San Vito di Valdobbiadene hanno ottenuto il primo posto nella classifica dei gruppi. L'amichevole gara alpina, che si svolge dal 1979, è stata organizzata dalla sezione Ana insieme agli Sci Club Valdobbiadene e A3 Snow Armada. Quasi 150 gli iscritti, suddivisi in 16 categorie: non solo alpini ma anche amici e familiari e gli atleti dei due Sci club, che hanno dato il meglio di sé alla presenza del neo-eletto presidente sezionale Massimo Burol.