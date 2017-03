Fascicolo correrà nel 2017 con la Maserati GranTurismo MC GT4 di Villorba Corse

VILLORBA Giuseppe Fascicolo, pilota trevigiano, correrà anche quest’anno con la Maserati GranTurismo MC GT4 nel campionato GT4 European Series. Stessa vettura, ma cambio di team: Fascicolo infatti non correrà più per lo Swiss Team ma sarà impegnato con Villorba Corse, squadra della stessa provincia.

Il pilota veneto ha svelato i programmi sportivi 2017 nel corso di una serata organizzata nella prestigiosa cornice di Castelbrando a Cison di Valmarino – come accade da qualche anno - invitando sponsor, amici e tifosi. Dopo aver ripercorso i momenti salienti delle 6 prove del GT4 European Series della stagione 2016 (con il podio in Ungheria e la bellissima gara di Pau), Fascicolo ha quindi annunciato la partecipazione nella stessa serie, nella Northern Cup GT4 (il campionato infatti quest’anno prevede due calendari, oltre al Northern anche il Southern). Per il 2017, quindi sono in programma 6 round, con doppia gara della durata di 60 minuti e cambio pilota per ogni appuntamento. Il via è previsto a Misano nel fine settimana dell’1-2 aprile, per poi proseguire a Brands Hatch, Red Bull Ring, Slovakia Ring, Zandvoort e gran finale al Nürburgring.

”Per prima cosa – ha dichiarato Fascicolo – vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto nel 2016, quando, nonostante alcune difficoltà, abbiamo ottenuto risultati importanti ma anche la conferma di poter disporre di un’auto competitiva come la Maserati. Anche per questo motivo abbiamo deciso di continuare a correre con questo prestigioso marchio. Nel 2017 sono entrati nel campionato nuovi avversari e nuove case automobilistiche, allargando così ulteriormente l’interesse e la concorrenza. Il 2016 è servito per fare esperienza e contiamo di mettere a frutto quanto appreso nella scorsa stagione”.