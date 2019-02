Ginnastica artistica, la Polisportiva Casier è protagonista sia a Schio che a Dosson

Un bilancio da incorniciare per la Polisportiva Casier nella gara regionale FGI di ginnastica artistica di Schio. Ben sette le medaglie conquistate dagli atleti trevigiani: due ori, due argenti e tre bronzi. Sul gradino più alto del podio, Germano Crosato (senior) e Alessia Guidolin (senior) che hanno iniziato il 2019 davvero alla grande. Applausi anche per Noemi Rosa e Beatrice Lorenzon, seconde rispettivamente nelle categorie junior e senior. Bronzi infine per Isabella Pietrobon (junior 2), Giulia Pezzato (junior 3) e Teresa Munarin (senior 1).

Al palazzetto comunale di Dosson, con 650 ginnaste provenienti da tutta la regione, si è invece svolta la prima gara del Torneo del Tricolore Aics. Otto i podi conquistati dalla Polisportiva Casier. Merito di Eleonora Zorzi e Gaia Dal Fabbro, prima e seconda nella categoria Rosso 2008-2010, di Sara Piaser e Martina Ragogna, argento e bronzo nella categoria Verde 2004, di Francesca Bettiol, argento nella categoria Bianco 2005-2006-2007, di Gemma De Pieri, seconda nella categoria Verde 2008-2009-2010, di Giulia Cascino, bronzo nella categoria Bianco 2009-2010, e di Lisa Andrea Piovesan, seconda nella categoria Bianco 2008.