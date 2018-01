Il Giro d'Italia arriva a Nervesa: il Comune cerca sponsor e finanziatori

NERVESA DELLA BATTAGLIA Mancano ancora diversi mesi al grande evento ma nel territorio comunale di Nervesa fervono già i preparativi per un 2018 che si preannuncia ricco di eventi e appuntamenti imperdibili per il comune del trevigiano.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" infatti, nel mese di maggio Nervesa ospiterà sia l'arrivo della tredicesima tappa del Giro d'Italia 2018 sia la grande chiusura delle manifestazioni per il centenario della Grande Guerra. Se per quest'ultimo evento l'investimento previsto dal comune (pari a quarantacinquemila euro) verrà in parte coperto da fondi provenienti dalla Regione, il grande problema resta, ad oggi, l'organizzazione dei lavori per la buona riuscita della corsa ciclistica. Un evento per cui il comune di Nervesa ha deciso di investire una somma pari a 150mila euro che l'amministrazione spera di coprire grazie a finanziamenti da parte di sponsor e privati. Una scommessa ancora tutta da vincere. In cinque mesi dovranno infatti esssere trovati i fondi per riasfaltare le strade comunali sia in centro città (dov'è previsto l'arrivo di tappa) sia in una presa del Montello. Nelle prossime settimane un comitato di tappa dovrebbe prendere in mano l'organizzazione dell'intero evento in modo da garantirne la buona riuscita. Quello che manca però sono gli sponsor che l'amministrazione comunale spera possano arrivare presto dai tanti imprenditori presenti sul territorio, in modo che questa grande festa in nome dello sport possa diventare presto un'occasione di rilancio anche per l'intera economia del comune di Nervesa e delle imprese che gravitano intorno al suo territorio.