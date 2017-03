I ragazzi del Baseball Conegliano si vestono d'argento al torneo "Città di Latisana"

CONEGLIANO Nel fine settimana sportivo di Conegliano, con la vittoria in Coppa Italia Volley della Imoco, e la quattordicesima edizione della Treviso Marathon, anche i ragazzi del Baseball Conegliano hanno portato lustro alla cittadina con l’ottimo secondo posto ottenuto al torneo di Indoor Baseball “Città di Latisana”, svoltosi nella giornata di domenica 5 marzo.

“I ragazzi sono stati fantastici, hanno giocato ad altissimo livello durante tutto il girone e in finale contro i Ducks di Staranzano. In finale si sono scontrati contro una signora squadra, come deve essere in una finale di torneo.” dice Giovanni Forno, presidente del Baseball coneglianese e coach degli Under 12 impegnati nel torneo. “Perdere in finale non è mai bello” continua il presidente “ma deve essere una lezione. Nello sport, come nella vita, mai sedersi sugli allori. So che i ragazzi lo hanno capito e metteranno a frutto questo insegnamento nei prossimi allenamenti.”

“I nostri giovani atleti hanno raggiunto il primo posto nel girone vincendo tutte le partite contro avversari prestigiosi come i Tigers di Cervignano, la Castionese Baseball ed i Rangers Redipuglia” conferma Paolo Fraternali, dirigente accompagnatore e padre di Gioele, giocatore del Conegliano. “I ragazzi, condotti da Giovanni (Forno ndr) si sono guadagnati la finale con tre prestazioni esemplari. La più bella sorpresa sono i nuovi giocatori, entrati da poco nel Baseball, che si sono dimostrati pronti a sostituire i giocatori con più esperienza che non hanno potuto essere presenti.”

Un torneo, quello di Latisana, che ha confermato quindi i meccanismi sportivi di una squadra che ormai è una certezza nel Baseball, dove la sicurezza dei veterani si sposa con la voglia di apprendere dei nuovi, e l’autorevolezza degli schemi studiati in allenamento è tangibile partita dopo partita.

La finale, giocata contro i Ducks di Staranzano (GO), ha visto la squadra friulana vincere sui giovani coneglianesi. La superiorità tecnica ha spianato la strada ai goriziani, nonostante i giocatori del Conegliano abbiano combattuto su ogni pallina per dimostrare di essere alla pari con gli avversari.

“Il lungo e duro lavoro che stiamo attuando da anni” riporta Luca Boscheratto, head coach del Conegliano “sta dando i suoi frutti. Per la nostra società la formazione dei giovani è importante. A breve inizieremo una collaborazione con professionisti posturologi e fisiokinesiologi del coneglianese per permettere ai giovani atleti di migliorare la postura e quindi la qualità del loro movimento.”

Uno speciale ringraziamento da parte di tutta la società Baseball Conegliano va a tutti i genitori dei ragazzi, sempre pronti a supportare ed accompagnare i giocatori sia in casa che in trasferta, oltre che durante gli allenamenti.