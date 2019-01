Champions, l'Imoco strapazza Lodz (0-3) e torna in corsa

Imoco Volley in Polonia per rimediare al ko di Schwerin e continuare la marcia nel girone di Champions League, complicatosi oltremodo dopo la sconfitta in terra tedesca. Ma le Pantere di coach Santarelli hanno imparato la lezione e oggi a Lodz, nella terra della capitana Joanna Wolosz, sono tornate a far valere il tasso tecnico superiore ottenendo una bella vittoria, tonificante per le prospettive di classifica in vista del girone di ritorno che vedrà per l'Imoco due gare in casa e una in trasferta a Scandicci.

Nel primo set in un palasport pieno (c'è anche il consueto manipolo di tifosi gialloblù) e molto colorato le Pantere partono con Wolosz-Fabris, Hill e la rientrante Sylla, De Kruijf-Danesi, libero De Gennaro. Le vicecampionesse di Polonia dell'LKS Commercecon Lodz iniziano con foga agonistica, ma l'Imoco Volley non si scompone e con una buona attenzione in battuta tengono il punteggio in equilibrio (5-5). La bomber di casa, Bociek (7 punti nel set) è brava in attacco, ma arriva l'ace di Danesi dà il primo break (7-9) alle Pantere, poi proseguito da De Kruijf (muro) e Kim Hill (ace) per il +3 (9-12). Tocca a una splendida Anna Danesi e a un altro servizio vincente, stavolta di De Kruijf, a scavare ancora di più il solco (10-15). La ricezione funziona molto bene e Wolosz, che gioca "in casa", ora si affida al braccio sicuro di Samanta Fabris (55% in attacco) che assieme ai muri di De Kruijf (ben 3 nel set) e a una battuta sempre efficace tiene avanti l'Imoco senza eccessivi patemi. Moki De Gennaro difende e Sylla piazza il +5 (17-22). Un paio di disattenzioni consentono al Lodz di tornare vicino (20-23), ma dopo il time out Hill risolve l'azione dopo una bella difesa di Sylla (20-24), poi chiude Fabris e l'Imoco si aggiudica il primo set 20-25.

Nel secondo set le Pantere continuano il loro match di solidità e concentrazione: partono subito forte con una De Kruijf in grande spolvero e i punti di Hill (muro) e Fabris (attacco): 1-5 e immediato time out del Lodz. L'Imoco fa la partita nel bene e nel male, qualche sbavatura delle Pantere consente a Lodz di recuperare fino al -1 (8-9), ma la squadra di coach Santarelli si ricompatta e riprende in mano le operazioni, con le botte vincenti della coppia Fabris-Sylla e il "solito" muro di Robin De Kruijf (10-14). Nonostante un pubblico di casa caldissimo, le Pantere continuano a mettere pressione come sanno, senza sbagliare nulla, e salgono a +9 (12-21). Ormai anche il secondo set è in carniere, le polacche faticano molto e l'Imoco chiude 15-25 con il colpo finale di Danesi.

In un palasport ammutolito si sente l'incitamento degli "irriducibili" tifosi giunti da Conegliano, mentre inizia il terzo set con l'ex Pantera Efimienko e le sue compagne che invece vogliono tornare a scaldare l'atmosfera con un abbozzo di rimonta (4-3). Ma Joanna Wolosz in Polonia vuole continuare a fare bella figura e smarca le centrali gialloblù a piacimento, poi Danesi ci mette del suo anche a muro e l'Imoco prova a scappare con due "blocks" dell'azzurra (5-9). La gara è ormai chiaramente indirizzata, De Gennaro e compagne non mollano un centimetro e il Lodz può fare poco (6-14). Sam Fabris va a segno, poi lascia spazio al doppio cambio con l'inserimento di Karsta Lowe e Marta Bechis. A. Wojicik fa vedere gli ultimi sussulti delle polacche che risalgono (11-16). Una pausa di Sylla e compagne consente un'ulteriore riavvicinamento alla squadra di casa (13-16), ma Lowe con i suoi attacchi mancini rimette Conegliano a +6 (13-19). Nel finale spazio per Gaia Moretto nel campo delle campionesse d'Italia, che continuano a mostrarsi efficaci in tutti i fondamentali fino a chiudere 17-25 con i punti finali firmati da Fabris e Sylla. Una bella vittoria da tre punti per l'Imoco Volley che ottiene il massimo risultato da una partita giocata con grande autorità in terra polacca, e ora si può guardare con più serenità alla classifica in vista delle tre partite del girone di ritorno.

LKS COMMERCECON LODZ - IMOCO VOLLEY 0-3 (20-25,15-25,17-25)

Lodz: Nichols ,Kwiatowska ,Bidias ,Wojcik A., Szczyrba, Wawrzinynczyk ,Gajewska ,Korabiek ,Bociek ,Strasz ,Alagierka ,Efimienko ,Woijcik M. All.Masek

Imoco: Wolosz ,Fabris ,De Kruijf ,Danesi ,De Gennaro ,Hill ,Tirozzi ,Sylla ,Fersino ,Folie , Bechis ,Lowe ,Moretto ne. All. Santarelli

Arbitri:Zulfugarov e Simonovic

Durata set: 22',21',22'

Per l'Imoco il tour de force continua sabato, con il big match in trasferta a Novara (ore 20.30), nella "tana" di Egonu e compagne, capolista in classifica. Per partecipare alla trasferta con i pullman NPU telefonare a Paolo (3898321644).