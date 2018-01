Elettrocardiogramma gratis al Palaverde grazie all'associazione "Amici del cuore"

VILLORBA Le malattie cardiovascolari rappresentano tutt’oggi la principale causa di mortalità nei paesi industrializzati. Anche in Italia costituiscono la prima causa di decesso: ogni anno infatti sono circa 200 mila le persone che vengono colpite da infarto del miocardio.

Le evidenze scientifiche su come evitare queste patologie sono ormai acclarate, così come son ben noti i fattori coinvolti nella genesi di tali malattie. È infatti la prevenzione, abbinata ad una buona informazione, il miglior passepartout per aprirci le porte ad una vita più sana e più lunga. Evitare di ammalarsi di infarto e di ictus è dunque possibile, ed è possibile anche ridurre le probabilità di nuovi eventi cardiovascolari nei casi in cui si sia già stati colpiti. Gli Amici del cuore, associazione nata nei comuni di Conegliano e Vittorio Veneto sarà presente con medici e infermieri al Palaverde di Villorba nel pre-partita delle gare casalinghe dell'Imoco Volley per offrire un elettrocardiogramma gratuito a partire da questa domenica e in occasione dei seguenti incontri del campionato di volley che si terranno: domenica 21 gennaio, domenica 4 febbraio, domenica 25 febbraio e domenica 4 marzo. Un’ora prima dell’incontro, il personale medico si renderà disponibile a eseguire, del tutto gratuitamente, un elettrocardiogramma, la misurazione della PA e a fornire utili consigli di prevenzione cardiovascolare. Chi fosse interessato può prenotare l'elettrocardiogramma che verrà praticato nell'infermeria del Palaverde prima della partita, scrivendo all'indirizzo mail: segreteria@imocovolley.it