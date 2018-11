Imoco Volley in trasferta a Chieri per continuare la striscia vincente

Domenica 18 novembre Imoco Volley in trasferta a Chieri con la neopromossa Reale Mutua Fenera per la sesta giornata di campionato. Finora l'Imoco, tra il "riposo" e il turno posticipato per la Supercoppa (Imoco-Igor Novara si giocherà mercoledì 28 al Palaverde, recupero della quarta giornata), ha giocato tre gare in campionato, l'ultima mercoledì con Bergamo, vincendole tutte per 3-0 ed ha quindi 9 punti in classifica. Le piemontesi invece hanno giocato giovedì con Busto Arsizio uscendo sconfitte 0-3, restando sul fondo della classifica ancora a secco di punti. Un pullman di tifosi seguirà la squadra in trasferta in terra piemontese.

Gli arbitri dell'incontro saranno Prati e Pecoraro. A poche ore dal fischio d'inizio coach Daniele Santarelli commenta l'incontro con queste parole: «Abbiamo un periodo costellato di tanti impegni, ci aspettano tre settimane di tour de force e dopo la vittoria con Bergamo abbiamo la trasferta sul campo di Chieri. Sarà una partita contro una squadra in una situazione simile a quella della Zanetti affrontata mercoledì, loro vorranno uscire dal momento no e saranno a caccia di punti, quindi il nostro compito è tenere alta la tensione e la concentrazione della squadra. Siamo in un buon momento, la squadra sta giocando bene e puntiamo a fare ancora un bel risultato. Certamente domenica farò qualche aggiustamento alla formazione rispetto a mercoledì, abbiamo una rosa ampia che ce lo permette e quindi, tenendo conto dei tanti impegni che ci aspettano, possiamo giostrare le atlete e sfruttare così tutto il grande potenziale a disposizione».

Mercoledì 21 l'Imoco tornerà al Palaverde per il primo turno di Cev Champions League. Le Pantere affronteranno nella prima di andata un "derby" con la Savino del Bene Scandicci. Aperta già la prevendita, sia al Palaverde (lunedì-venerdì) dalle 16 alle 18.30, sia online sul sito www.imocovolley.it, sezione biglietteria, per il big match di mercoledì 28 novembre alle 20.30 con Igor Novara, recupero della quarta di campionato.