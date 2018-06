Kickboxing: Noemi Stefani è di bronzo in Coppa del Mondo BestFighter

PREGANZIOL Noemi Stefani è di bronzo in Coppa del Mondo BestFighter. L’atleta della Polisportiva Preganziol ha conquistato nello scorso fine settimana a Rimini l’eccellente risultato nella categoria donne junior +65, al termine dei tre incontri di una delle competizioni di kickboxing più prestigiose al mondo. La medaglia di Stefani è stata la punta di diamante per la sezione kickboxing di Preganziol diretta da Antonio Pellizzato che ha visto, in generale, tutti gli atleti ben comportarsi sul tatami di Rimini.

"E’ stato l’ultimo grande acuto della stagione – commenta il direttore tecnico Pellizzato - che, con il bronzo di Stefani in Coppa del Mondo, ha coronato una stagione che ricorderemo a lungo. A livello regionale e nazionale i successi sono stati moltissimi. In Europa abbiamo conquistato un argento e un bronzo al Golden Glove di gennaio e quest’ultimo bronzo di Stefani a livello mondiale. E’ stato inoltre un anno sperimentale perché abbiamo fatto gareggiare nella categoria delle cinture nere alcuni nostri atleti che non hanno ancora acquisito il livello. Raccoglieremo i frutti di questo esperimento a partire dalla prossima stagione". Con il termine dell’attività agonistica, non finisce l’attività di kickboxing a Preganziol. Si prosegue fino a fine luglio con lavoro tecnico e potenziamento muscolare.