Tutti in marcia per vivere La Magia del Presepe: oltre 200 runners a Cison

CISON DI VALMARINO Sono state oltre duecento le persone che domenica mattina hanno sfidato le temperature gelide (-7 gradi segnati dal termometro) per prendere parte all'attesa camminata "Magia del Presepe".

Un evento sportivo partito dal parco giochi della frazione di Mura e svoltosi in un percorso ad anello di circa 8 chilometri sulle suggestive colline vicine a Cison di Valmarino. Il serpentone di gente è ritornato al parco in tarda mattinata per consumare un piatto di minestra di fagioli e poi ripartire alla volta del giro della mostra dei tanti presepi dislocati nel centro storico di Mura. Sono stati molti i camminatori arrivati da Jesolo, Bassano, Padova, Treviso, Belluno, Mestre e altre parti del nord Italia. Soddisfatti gli organizzatori dell'iniziativa: l'associazione sportiva dilettantistica "Io CiSon Nordic Walking".