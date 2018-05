Lab 2018: capolavoro Barbers, doppia vittoria contro Treviso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

MASERADA SUL PIAVE - Tornano a ruggire i Barbers Blu Fioi Ponzano che, nonostante l'assenza del capitano e manager Merola (sostituito in questi ruoli da Pozzebon) riescono a portare a casa ben due vittorie contro il Treviso Baseball di Spoletini e Tirri. I "barbieri" non vincevano dal secondo incontro del campionato 2017. Giornata molto calda, praticamente estiva e con due partite da due ore ciascuna, già dalla mattina si sapeva che sarebbe stato difficoltoso per tutti terminare entrambi gli incontri. Che sarebbero state due gare ad alto contenuto di spettacolo e adrenalina, si era capito dal primo inning di gioco, con entrambe le formazioni che lasciano a bocca asciutta gli attacchi degli avversari. Tocca al Treviso sbloccare lo zero sul tabellone segna punti nella seconda ripresa, segnando il primo punto del match. La reazione dei Barbers non tarda ad arrivare e nel corso del terzo attacco, segnano ben cinque punti, passando in vantaggio. La squadra di Spoletini però non molla e segna altri due punti, portandosi alla fine del terzo inning sul 5 a 3.

La formazione di Pozzebon però non si ferma e porta a casa altri tre punti nel quarto attacco, tenendo a bada le mazze di Treviso che riescono a segnare un solo punto. Alla fine della quarta ripresa il punteggio sorride ai Barbers che si trovano in vantaggio per 8 a 4. I giocatori in blu però sono in giornata e nelle ultime due riprese segnano altri dieci punti, lasciandone solo uno agli avversari e terminano la prima partita della giornata con una netta vittoria per 18 a 5 e tornando alla vittoria dopo oltre un anno. Nel secondo incontro la storia cambia, Spoletini e Tirri mettono in campo i loro pezzi da 90 e difatti già nella prima ripresa di gioco segnano subito cinque punti, con i Barbers però che accorciano le distanze portandone a casa quattro. Nel secondo inning Ponzano cambia marcia, lascia a zero l'attacco trevigiano e ne marca cinque, portandosi in vantaggio sul 9 a 5. Treviso però non demorde e nella terza ripresa realizza tre punti, portandosi ad un punto dai Barbers. Ma i ragazzi in blu sono in stato di grazia e segnano altri cinque punti, trovandosi in netto vantaggio per 14 a 8.

La squadra si Spoletini si rifà subito sotto con un quarto attacco da cinque punti, lasciando ai ragazzi di Pozzebon una sola segnatura. Alla fine della quarta ripresa, il punteggio vede i Barbers in vantaggio per 15 a 13. Tutto si decide nel quinto e ultimo inning della giornata, in cui Treviso segna ben cinque punti e trovandosi in vantaggio per 18 a 15. Colpo di reni finale per i Barbers, a cui bastano quattro marcature per portare a casa la seconda vittoria della giornata con il punteggio finale di 19 a 18.