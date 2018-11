Imoco Volley: la Pantere volano in trasferta a Osimo

Domenica l'Imoco Volley sarà ancora in trasferta al PalaBaldinelli di Osimo con la Lardini Filottrano per la settima giornata di campionato. Finora l'Imoco ha giocato quattro turni di campionato ed è imbattuta con tutti gli incontri finiti 3-0 viaggiando ora a 12 punti in classifica a ridosso (con una partita in meno) di Busto Arsizio e Novara che comandano a quota 14. Gli arbitri dell'incontro saranno: Zavater e Carcione

Le marchigiane invece nell'ultimo turno hanno messo sulla corda l'Igor Novara, perdendo 3-1 dopo una bella gara giocata in trasferta (18 punti per l'ex Pantera Anthi Vasilantonaki), e in classifica hanno finora 3 punti. Un pullman di tifosi seguirà la squadra in trasferta ad Osimo. Coach Santarelli ha commentato l'incontro con queste dichiarazioni: «Filottrano è una squadra da rispettare con grande attenzione, stanno giocando bene, hanno individualità importanti e anche nell'ultima partita hanno dimostrato le loro qualità mettendo in difficoltà una squadra fortissima come Novara. Ci aspetta una trasferta impegnativa e un campo difficile, come sono un po' tutti in questo campionato sempre più di alta qualità. Noi stiamo bene, nel bel mezzo di un bel tour de force tra campionato, Champions e recuperi, ma la squadra sta lavorando con grande applicazione per essere sempre pronte mentalmente e fisicamente contro qualsiasi avversaria».

Nagaoka Miyu premiata da Subaru

Non solo sport per le Pantere trevigiane. La concessionaria Subaru in viale della Repubblica a Treviso, appartenente alla rete di vendita del Gruppo Carraro, è stata al centro nelle scorse ore di un evento tutto ‘giapponese’. Giapponese l’auto, una Sabaru nuova di zecca, giapponese il fornitore, il presidente di Subaru Italia Takashi Yamada e giapponese la destinataria dell’auto: la campionessa dell’Imoco Volley Nagaoka Miyu. La prima giocatrice del Sol Levante nella storia dell’Imoco Volley, reduce dai campionati del mondo giocati in Giappone, è stata accolta da Mauro Follador, brand manager Sabaru Carraro, Nicola Torregiani, sales manager Subaru Italia e Marco Cavagna, area manager Subaru Italia (nella foto insieme al presidente Yamada e alla campionessa Miyu).

