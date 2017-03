Fabio Bernardi e Giovanna Ricotta vincono la 4^ Maratonina della Vittoria

VITTORIO VENETO Oltre 1.600 atleti e appassionati di corsa hanno invaso stamane Vittorio Veneto. Alle 9 da viale della Vittoria, in centro città, la partenza delle due gare non competitive di 5 e 10 chilometri della Marcia della Vittoria, alle 9.30 lo start per una ventina, tra disabili in carrozzina e accompagnatori-podisti, di rappresentanti dell’associazione Amici di Diego che hanno corso la mezza maratona, quindi alle 9.35 il via per i 521 atleti della Maratonina della Vittoria e delle 9 coppie che hanno percorso i 21,097 km (percorso omologato Fidal) a staffetta. Tutte le partenze sono state precedute da un minuto di silenzio in memoria della 39enne Cristina Da Dalt, giovane insegnante vittoriese morta improvvisamente giovedì e moglie di uno degli organizzatori dell’evento sportivo.

Soddisfazione per la quarta edizione è stata espressa dagli organizzatori, le società Atletica Libertas Vittorio Veneto, Nuova Atletica San Giacomo, Atletica Vittorio Veneto e Scuola di Maratona Vittorio Veneto. “La Maratonina si conferma un evento in grado di calamitare atleti da tutta Italia e una manifestazione capace anche di promuovere il nostro territorio – affermano gli organizzatori -. Il percorso ha riscontrato ancora una volta parecchi apprezzamenti. Ora inizia il lavoro per la 5^ edizione, quella del Centenario del 2018, che riserverà delle importanti novità”. Alla buona riuscita dell’evento hanno collaborato oggi oltre 150 volontari impegnati lungo tutto il percorso delle gare.

Fabio Bernardi e Giovanna Ricotta impongono il ritmo fin dall’inizio della gara e tagliano per primi il traguardo. Percorso molto veloce fino a Cappella Maggiore dove, in località Mattarella entrambi tagliano il traguardo volante per primi, poi giro di boa a Sarmede e rientro veloce per la pista ciclopedonale che costeggia il fiume Meschio fino alla pista d’atletica di piazzale Consolini, a Vittorio Veneto. Un tracciato immerso nel verde, su strade asfaltate e lontano dal traffico che è stato molto apprezzato dai partecipanti.