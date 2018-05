Il driver trevigiano Mauro Trentin è pronto a rientrare nel Campionato Italiano Terra

FOLLINA Dopo l’accordo siglato proprio in questi giorni con la Step Five Motorsport di Roma, rientra in gara il pilota trevigiano Mauro Trentin. Il driver della MT Racing, dopo molti mesi di inattività, prenderà il via della sedicesima edizione del Rally dei Nauraghi e del Vermentino, seconda gara valevole per il Campionato Italiano Rally Terra 2018. Per questa nuova stagione agonistica, il manager del team romano ha pensato di affidare a Trentin la nuovissima Skoda Fabia R5. Al suo fianco ci sarà come sempre Alice De Marco.

Per il tre volte campione assoluto del Trofeo Rally Terra sarà una nuova sfida e un’opportunità per rimettersi in gioco nel fondo che più si addice alla sua guida. Nella giornata di giovedì, per Mauro è in programma una sessione di test pre gara, per cercare di togliersi di dosso la ruggine accumulata e per trovare subito un buon feeling con la nuova vettura. Il programma della gara prevede le verifiche sportive e tecniche nel primo pomeriggio di venerdì 11 maggio a Porto San Paolo (SS) e a seguire lo shakedown ufficiale previsto dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Alle 20.01 è prevista la cerimonia di partenza, che precederà l’entrata delle vetture nel riordino notturno. Sabato alle ore 09.01 le auto usciranno dal riordino ed andranno ad affrontare la prima giornata di gara con le prove “Terranova” e “Monte Olia” che verranno ripetute per due volte, conclude la giornata la prova di “Berchidda”. Alla domenica i piloti andranno ad affrontare per due volte la prova speciale denominata “San Salvatore”. L’arrivo della manifestazione è previsto a Berchidda (SS) per le ore 13.30.

