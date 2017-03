Sci: l'asolano Michael Parisotto vince la medaglia d'oro al Trofeo Silvano Buffa

ASOLO Michael Parisotto, caporal maggiore del 7° Belluno, ha conquistato la medaglia d'oro in queste ore, nella gara internazionale per plotoni, valida per l’assegnazione del Trofeo "Silvano BUFFA". La celebre competizione sportiva, giunta alla sua sessantanovesima esizione e svoltasi nei comuni di San Candido, Dobbiaco e Sesto ha lo scopo di valutare il livello di preparazione tecnico–tattica e la capacità di movimento su sci di unità a livello di plotone.

La gara, durata 3 giorni, ha visto le seguenti prove: prova di tiro, prova di lancio di precisione della bomba a mano, prova di discesa a cronometro, due prove di fondo a cronometro, prova topografica, marcia di regolarità in salita con un dislivello di 700 metri, prova a cronometro di fondo della lunghezza di 10 chilometri e prova cronometrata a staffetta di fondo su un percorso di circa 800 metri. Il sindaco di Asolo Mauro Migliorini ha voluto complimentarsi con il suo concittadino per l'ottimo risultato ottenuto.