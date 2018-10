Record di presenze per il mini trail delle Grotte del Caglieron

FREGONA Un successo senza precedenti per quella che verrà ricordata come una delle edizioni più riuscite del Mini trail delle Grotte del Caglieron, la marcia che domenica 30 settembre ha portato sulle colline di Fregona ben 1560 partecipanti.

Un successo andato ben oltre le più rosee aspettative degli organizzatori, quella Pro Loco di Fregona che da anni si impegna per organizzare la manifestazione in una cornice paesaggistica a dir poco mozzafiato. Commentano gli organizzatori: "La soddisfazione più grande della giornata ce l'hanno regalata senza dubbio i tantissimi bambini che hanno partecipato all'iniziativa e al successo riscosso dalla gara di nordic walking alla sua prima edizione sulle colline di Fregona". Nonostante il grande afflusso di gente, dal punto di vista organizzativo la camminata si è svolta senza nessun intoppo mentre i partecipanti che hanno fatto più strada per raggiungere il percorso di gara sono stati un gruppo di runner provenienti dalla provincia di Ravenna. Concludono gli organizzatori: "Un grazie a tutti i partecipanti, volontari e associazioni del territorio che hanno reso possibile questa manifestazione. E' anche grazie a iniziative come questa se ogni anno vengono puliti i sentieri del nostro territorio per renderli funzionali anche al passaggio di escursionisti e turisti provenienti da ogni parte del Mondo. E' stata una domenica che non dimenticheremo tanto facilmente".

Gallery