Mogliano rugby, una settimana di formazione con 4 tecnici sudafricani

E' terminato sabato 14 settembre il Clinic della sudafricana Stellenbosh Academy of sport. Lo stadio "Maurizio Quaggia" ha ospitato questo evento molto speciale, che è stato ottimamente condotto nel corso della settimana dai 4 tecnici sudafricani giunti a Mogliano.

La programmazione prevedeva che lunedì, martedì, mercoledì e giovedì venissero svolti degli incontri tecnici aperti a tutti, dalle 18 alle 20.30, con temi quali skills specifici, la difesa, l’attacco, il punto di incontro, i lanci di gioco. A seguire riunioni tecniche riepilogative serali relative agli argomenti sviluppati in campo. Sabato il brindisi finale per i saluti conclusivi al termine della bellissima settimana di attività. «La settimana con la Sas Academy è stata estremamente interessante - racconta Marco Toppan, direttore tecnico U18-U16-U14 e allenatore Under 18 - abbiamo avuto in campo tanti ex atleti sudafricani di altissimo livello, che si sono focalizzati sui dettagli dei vari aspetti tecnici toccati. Abbiamo trattato temi come la distribuzione difensiva e offensiva, i punti d'incontro e gli skills. Questi ultimi sono stati momenti tecnici in cui hanno posto maggiore attenzione, dando degli input e dei suggerimenti che, pur potendo apparire semplici, si sono rivelati estremamente efficaci e diventeranno sicuramente utili per il futuro. Durante la settimana molti allenamenti con Under 16, Under 18, Cadetta e prima squadra. Mercoledì si è dimostrato uno dei giorni maggiormente importanti per i mediani di mischia, lanciatori e calciatori, perché hanno potuto approfondire la preparazione di altissimo livello che è stata proposta dalla Sas. Giovedì altrettanto importante per tecnici e giocatori della prima squadra, che durante l'allenamento con contatto e mischie, hanno potuto a loro volta usufruire di preziosi consigli. Sabato mattina conclusione delle attività con l'allenamento dell'Under16, per il quale volevo ringraziare il Rugby Feltre che ci ha raggiunto con i propri giocatori per disputarlo insieme. Esperienza assolutamente positiva, quindi, per il confronto con altre persone, altre metodologie e altri livelli di gioco. L'obiettivo di Mogliano è quello di cercare di avere un continuo confronto con il rugby di altre nazioni, per questo motivo durante l'anno sono giù in corso di organizzazione altri incontri con squadre provenienti dall'estero».