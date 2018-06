Mogliano Rugby: la società rinnova il contratto a Bocchi, Baldino, Finotto e Carraretto

MOGLIANO VENETO Il Mogliano Rugby 1969 ha comunicato di aver positivamente concluso le trattative per il rinnovo della collaborazione con alcuni giocatori che, insieme al riconfermato Matteo Corazzi e ai nuovi acquisti Caila e Delorenzi, andranno a costituire un altro tassello nella costruzione del proprio pacchetto degli avanti per la prossima stagione del Campionato Italiano di Rugby d'Eccellenza. Si tratta delle seconde/terze linee Jacopo Bocchi e Giordano Baldino, nonchè delle terze linee Giovanni Cararretto e Mirco Finotto. Riconferme importanti per garantire continuità nel pack con l'esperienza e la sostanza delle tante stagioni giocate in biancoblù da Jacopo Bocchi e con la promettente crescita dei tre giovani avanti, constatata anche nello scorso Campionato.

Gallery